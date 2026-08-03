278 رحلة دولية تصل الغردقة خلال 48 ساعة.. استمرار الانتعاش السياحي بالبحر الأحمر

واصل مطار الغردقة الدولي تحقيق معدلات تشغيل مرتفعة، بعدما استقبل خلال اليومين الماضيين 278 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من المطارات الأوروبية والعالمية، حملت على متنها آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، في تأكيد جديد على استمرار النشاط السياحي بمحافظة البحر الأحمر.

وأظهرت جداول التشغيل بالمطار انتظام حركة الوصول على مدار يومي السبت والأحد، وسط انسيابية في إنهاء إجراءات الجوازات والجمارك، وتنسيق متكامل بين الجهات العاملة بالمطار لتوفير تجربة استقبال سريعة وميسرة للوفود السياحية.

وتزامنت الزيادة في أعداد الرحلات مع ارتفاع ملحوظ في نسب الإشغال بالفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، مدعومة باستمرار تدفق الرحلات القادمة من أبرز الأسواق الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا وبولندا والتشيك وإيطاليا، بالتزامن مع ذروة موسم الإجازات الصيفية.

وتواصل إدارة مطار الغردقة رفع درجة الجاهزية لاستقبال الرحلات الدولية، من خلال توفير الإمكانات التشغيلية والخدمات اللوجستية اللازمة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السائحين، بما يضمن انسيابية حركة الوصول منذ هبوط الطائرة وحتى انتقال الزائرين إلى مقار إقامتهم.

ويعكس استمرار ارتفاع معدلات التشغيل بالمطار المكانة التي تحتلها الغردقة على خريطة السياحة العالمية، باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات الشاطئية في مصر، بما تمتلكه من مقومات طبيعية ومنتجعات سياحية وخدمات متطورة تجذب الزائرين من مختلف أنحاء العالم.