القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بأدكو

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالإصطدام بدراجة نارية يستقلها شخصان حال سيرهما بأحد الطرق بالبحيرة وإحداث إصابة قائدها بجروح ولواذه بالفرار.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 1/ الجارى تبلغ لمركز شرطة إدكو من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل "مصاب بجرح " - مقيم بدائرة المركز) وبسؤاله أقر أنه أثناء توقفه بدراجة نارية على جانب الطريق بدائرة المركز إصطدمت به سيارة ميكروباص "لاذ قائدها بالفرار " مما أدى لحدوث إصابته المشار إليها.



أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد لإختلال عجلة القيادة بيده.



تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.