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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يوجه برفع درجة الاستعداد ويؤكد عدم تسجيل أي إصابات جراء الزلزال

زلزال
زلزال
أحمد زهران

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع درجة الاستعداد والجاهزية والتأكد من جاهزية غرف العمليات مع تكثيف المتابعة الميدانية وسرعة التعامل مع أي بلاغات أو حالات طارئة بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات داخل نطاق المحافظة نتيجة الزلزال الذي وقع فجر اليوم مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد أي مستجدات والتعامل الفوري معها.

وأوضح المحافظ أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة يتابع الموقف أولًا بأول منذ وقوع الزلزال، بالتنسيق المستمر مع غرف العمليات بالأحياء والمراكز والمدن، ولم يتم رصد أي آثار أو تداعيات أو بلاغات عن وقوع خسائر أو إصابات داخل نطاق المحافظة.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية، والتعامل الفوري مع أي مستجدات، مع استمرار أعمال المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة أنه يمكن الإبلاغ عن أي طارئ من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الرقمين: (334650046) و(334650048)، أو عبر خدمة واتساب على الرقم: 01016050453.

كما تؤكد المحافظة أن جميع المرافق والخدمات العامة تعمل بصورة طبيعية، مع استمرار المتابعة على مدار الساعة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، بما يحقق أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات.

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