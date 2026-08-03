عرض التياترو ضمن فعاليات القومي للمسرح

تعرض مسرحية التياترو من بطولة الفنان نور محمود، يوم الجمعة، ضمن فاعليات المهرجان القومي للمسرح المصري.

التياترو من المقرر عرضها، في تمام الساعة السادسة مساءًا علي مسرح السلام.

تفاصيل مسرحية التياترو:

مسرحية “التياترو” تدور أحداثها حول آدم الذي يقع فريسة لإحدى المسابقات الفنية، إلا أن الصدفة تقوده بعد طرده للانضمام لأحد المسارح التي أصبحت في طي النسيان، والتي يترتب عليها العديد من المواقف الكوميدية والمواجهات المصيرية.

والعرض بطولة نور محمود، عبدالمنعم رياض، أحمد السلكاوي، ألحان المهدي، محمد يوركا، شريهان الشاذلي، سمر النجيلي، فادي رأفت، باسم سليمان، نهلة كمال، هاجر البديوي، أبانوب بحر، علاء الحريري، تامر عبد المجيد، ومن تأليف أحمد الملواني، إخراج أحمد فؤاد.





