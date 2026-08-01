القبض على عامل يقف في شرفة منزله بدون ملابس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد جيرانه بالوقوف بشرفة منزله عارى الجسد بالقليوبية .





بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (موظف – مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة) وبسؤاله تضرر من قيام جاره المقابل لمنزله بالوقوف بشرفة المنزل الخاص به بدون ملابس بصورة خادشة للحياء.





أمكن ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وإتهم القائم على النشر بالتعدى عليه بالسب وتصويره بدون علمه .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .