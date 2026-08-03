تفاصيل معاقبة تاجر مخدرات بالسجن 7 سنوات في القاهرة

قضت محكمة شمال القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة المرج، كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل لحيازته سلاحًا ناريًا دون ترخيص.



تفاصيل القضية





وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حاز سلاحًا ناريًا غير مرخص «فرد خرطوش»، وذخيرة «طلقة» مما يستخدم على ذلك السلاح، دون الحصول على ترخيص.





كما أنه جرى ضبط المتهم خلال مرور أمني، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري مذخر بطلقة، وبتفتيشه ضُبطت 10 قطع من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، ورجحت التحريات أن المواد المخدرة كانت معدة للاتجار.





وأوضح تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات بلغ وزنها 999.10 جرامًا، وثبت احتواؤها على جوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.