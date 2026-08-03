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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد زلزال اليوم.. البحوث الفلكية يوجه تحذيرا عاجلا وتكشف التصرف الصحيح وقت الزلازل

التصرف الصحيح وقت الزلزال
التصرف الصحيح وقت الزلزال
إسلام خالد

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بعد زلزال الفجر مجموعة من الإرشادات المهمة للتعامل مع الزلازل، وذلك عقب الهزة الأرضية التي شعر بها عدد كبير من المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكانت الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد قد سجلت هزة أرضية، اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026، في تمام الساعة 3:00:36 صباحًا بالتوقيت المحلي، بلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزها عند خط عرض 30.188 شمالًا وخط طول 32.061 شرقًا، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأكد المعهد أنه تلقى بلاغات من مواطنين بالشعور بالهزة في عدد من المحافظات، مشيرًا إلى أنه لم تُسجل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

البحوث الفلكية تحذر أخطاء قد تكلفك حياتك

وأوضح المعهد أن الهدف من نشر هذه التعليمات هو رفع الوعي بكيفية التصرف الصحيح أثناء الزلازل، مؤكدًا أن حالة الذعر وسوء التصرف قد تكون أخطر من الهزة نفسها.

وأشار إلى أن زلزال 12 أكتوبر 1992 شهد وقوع عدد من الوفيات والإصابات نتيجة الفزع والتصرفات الخاطئة، وليس بسبب انهيار المباني فقط، وهو ما يجعل الالتزام بإرشادات السلامة أمرًا ضروريًا.

ماذا تفعل عند حدوث زلزال؟

  • ونصح المعهد المواطنين باتباع عدد من الإجراءات المهمة، أبرزها:
  • عدم الذعر والتصرف بهدوء وعقلانية.
  • الابتعاد عن الخزائن والرفوف والنوافذ وكل الأجسام غير المثبتة.
  • الاحتماء أسفل طاولة أو كنبة قوية حتى انتهاء الهزة.
  • فصل الكهرباء والغاز إذا كان ذلك آمنًا.
  • إذا كنت تقود سيارة، توقف فورًا إلى جانب الطريق.
  • تجنب الوقوف أو إيقاف السيارة أسفل الجسور أو بالقرب من خطوط الضغط العالي.
  • عدم استخدام المصاعد الكهربائية، لاحتمال انقطاع التيار الكهربائي.
  • إذا كنت داخل مدرسة أو مبنى متعدد الطوابق، فلا تندفع نحو السلالم أثناء الهزة، وانتظر حتى تنتهي ثم اتبع تعليمات الإخلاء.
  • إذا كنت على شاطئ البحر، ابتعد عن الساحل فورًا تحسبًا لأي اضطرابات بحرية محتملة.

بعد انتهاء الزلزال، تابع البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، ولا تنسق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المعهد أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في تقليل المخاطر وحماية الأرواح، مشددًا على أن الوعي والتصرف السليم هما خط الدفاع الأول عند وقوع الزلازل.

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