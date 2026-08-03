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جهز أوراقك .. المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية والأهلية 2026
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جهز أوراقك .. المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية والأهلية 2026

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
حسام الفقي

تنسيق الجامعات 2026، يستعد طلاب الثانوية العامة  لتسجيل الرغبات في المرحلة الأولي حيث أعلنت وزارة التعليم العالي اتاحة باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات 2026، ويترقب الطلاب في الوقت الحالي الاستعداد لتسجيل الرغبات، ومعرفة كافة الأوارق المطلوبة للتقديم بالجامعات المصرية المختلفة سوء الحكومية أو الأهلية والخاصة.

الاوراق المطلوبة للتقديم الي الكليات والجامعات المصرية في تنسيق الجامعات 2026

يستعرض موقع صدى البلد الأوراق المطلوبة وهي كالآتي:
شهادة المؤهل الدراسي
شهادة الميلاد المميكنة
عدد صور شخصية حديثة
صورة الرقم القومي
بطاقة الترشيح مطبوعة من موقع التنسيق
نموذج ٢ جند للذكور
نموذج ٦ جند او نموذج ٧ جند للذكور
جميع الصور أصل وصورة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق ٥-٨-٢٠٢٦ وحتى يوم الأحد الموافق ٩-٨-٢٠٢٦ وفقًا للحد الأدنى وعدد الطلاب كما يلي:

تنسيق الجامعات 2026 تنسيق الجامعات طلاب الثانوية العامة تسجيل الرغبات

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