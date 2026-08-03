التعليم العالي: زيادة القبول بتخصصات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تقارير اللجنة الوطنية لرصد التخصصات الدراسية واحتياجات سوق العمل ستؤدي دورًا رئيسيًا في توزيع الطلاب خلال تنسيق الجامعات هذا العام، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف توجيه القبول نحو التخصصات الأكثر طلبًا محليًا وإقليميًا ودوليًا.

توزيع القبول وفق احتياجات سوق العمل

وقال الدكتور عادل عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، إن نتائج الدراسات التي أعدتها اللجنة الوطنية لرصد التخصصات ستنعكس على أعداد المقبولين بالكليات المختلفة، موضحًا أن هناك تخصصات سيزداد عدد الطلاب الملتحقين بها، بينما ستظل أعداد القبول في تخصصات أخرى عند معدلاتها الحالية، في حين سيتم خفض أعداد المقبولين في بعض التخصصات التي تشهد تراجعًا في احتياجات سوق العمل.

التوسع في كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي

وأشار إلى أن الوزارة واصلت التوسع في كليات ومعاهد الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ليصل عددها إلى 106 كليات ومعاهد على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذا التوسع يأتي استجابة للتغيرات المتسارعة في سوق العمل، والطلب المتزايد على الكفاءات الرقمية والتخصصات التكنولوجية الحديثة.