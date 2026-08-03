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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تقارب 300 حصان.. مواصفات أودي Q9 موديل 2027 الجديدة

أودي Q9 موديل 2027
أودي Q9 موديل 2027
صبري طلبه

تواصل أودي الألمانية تعزيز حضورها في الأسواق العالمية من خلال تقديم مجموعة متنوعة من السيارات التي تنتمي إلى فئات مختلفة، ومن بينها فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام.

ويأتي طراز أودي Q9 موديل 2027 ضمن أحدث الإضافات التي كشفت عنها الشركة عالميًا، حيث ينتمي إلى فئة SUV كبيرة الحجم، ويجمع بين التصميم العصري والتقنيات الحديثة، إلى جانب الاعتماد على منظومات دفع مدعومة بتقنية الهايبرد الخفيف.

أودي Q9 موديل 2027

تصميم أودي Q9 موديل 2027

تعتمد أودي Q9 موديل 2027 على هيكل كبير إذ يبلغ طولها 5310 ملم، بينما يصل ارتفاعها إلى 1806 ملم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3140 ملم، كما زودت السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، وشبكة كبيرة الحجم، مع عجلات رياضية قياس 23 بوصة مصنوعة من الألمنيوم، وتضم التجهيزات الخارجية مرايا جانبية قابلة للضبط والطي كهربائيًا، مع خاصية التدفئة وحفظ الذاكرة، إلى جانب سقف بانورامي.

محرك أودي Q9 موديل 2027

تأتي إحدى منظومات الحركة في أودي Q9 موديل 2027 بمحرك ديزل مزود بشاحن تيربو، يتكون من ست أسطوانات على شكل V وبسعة 3.0 لتر، ويعمل إلى جانبه نظام هجين خفيف يدعم الأداء من خلال محرك كهربائي بقوة 24 حصانًا.

أودي Q9 موديل 2027

وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ثماني سرعات، مع نظام دفع كلي يوزع القوة على العجلات الأربع، وتبلغ القوة الإجمالية لهذه النسخة 299 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 630 نيوتن متر، مع معدل استهلاك وقود يبلغ 13.5 كيلومترًا لكل لتر.

أبرز تجهيزات أودي Q9 موديل 2027

زودت السيارة بمقود متعدد الوظائف مزود بخاصية التدفئة، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه قياس 14.5 بوصة تدعم التشغيل اللاسلكي لنظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وشاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة لعرض بيانات القيادة.

أودي Q9 موديل 2027

كما تضم السيارة شاشة مستقلة للراكب الأمامي بالمقاس نفسه، مع شاحنين لاسلكيين للهواتف الذكية في الصف الأول، ويكتمل مستوى التجهيزات بنظام صوتي Bang & Olufsen Premium 4D يضم 22 سماعة، ومكيف هواء أوتوماتيكي.

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