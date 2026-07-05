قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ30 مليون شيكل.. إسرائيل تخطط لإقامة فنادق في الضفة الغربية
حكومة الاحتلال: خطة بـ27 مليون شيكل لتشجيع بناء الفنادق في مستوطنات الضفة
4 قيادات نسائية تزرن البحيرة لمتابعة الخدمات المقدمة للمرأة والأسرة
أيمن يونس: ميسي لاعب "ملموس".. ودفاع الأرجنتين ثغرة واضحة لمنتخب مصر
قرار مفاجئ يهز Arattai.. منافس واتساب الهندي يهاجم ميزة أسماء المستخدمين
وزارة التموين توضح طريقة إعادة التشغيل البطاقات.. وياسمين عز تنفعل بسبب الأهلي والزمالك.. ومفاجأة بشأن الذهب.. أخبار التوك شو
الحكومة: خطة متكاملة لرفع كفاءة الإنترنت الثابت والمحمول
بعد انتشار العقارب في بعض المناطق. أعراض اللدغة والإسعافات الأولية المنقذة للحياة
أزمة تواجه منتخب السنغال للعودة لـ داكار
روسيا تعلن تدمير جسر استراتيجي في أوكرانيا وتواصل التقدم على جميع المحاور
شوبير يكشف تفاصيل رحيل تريزيجيه عن الأهلي
الأزهر: دعاء المسلم ليس في الشدائد والملمات فقط وإنما يجتهد على كل حال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أودي Q7 موديل 2027 تظهر لأول مرة

أودي Q7 موديل 2027
أودي Q7 موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي Q7 موديل 2027 ، وتنتمي Q7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتظهر حاليا في جيلها الثالث والجديد بالكامل .

 أودي Q7 موديل 2027

مواصفات أودي Q7 موديل 2027

زودت سيارة أودي Q7 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح ديجيتال ماتركس LED، وبها مصابيح تفاعلية ذكية للغاية مزودة بمساعد الضوء العالي المتكيف، وبها نظام يتيح لك القيادة بالأنوار العالية طوال الوقت ليلاً، ويقوم كمبيوتر السيارة ديناميكياً بحجب الضوء وتوجيهه بعيداً عن السيارات المواجهة لمنع إبهار السائقين الآخرين مع توفير أعلى رؤية ممكنة لك.

 أودي Q7 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة أودي Q7 موديل 2027 بها، مصابيح تعمل بتقنية OLED المتطورة، وعند تفعيل الغماز لا تكتفي السيارة بالإضاءة الديناميكية المعتادة بل تقوم الإشارات بإسقاط وعرض نمط ضوئي تحذيري على الأرض لتنبيه المشاة والسيارات المحيطة بوضوح تام، وكراسي الكابتن، وبها مقاعد منفصلة تحاكي راحة وفخامة مقاعد الصف الأول، وتوفير دعم مثالي للجسد وخامات جلود فائقة النعومة.

 أودي Q7 موديل 2027

ويوجد بـ أودي Q7 موديل 2027 أيضا، بطانات داخلية راقية من الخشب الطبيعي المفتوح المسام والخامات عالية الجودة، وبها شواحن لاسلكية مبردة، وبها شاحن Qi لاسلكي مدعومة بتقنية MagSafe لتثبيت الهاتف المغناطيسي، وبها نظام تبريد خاص لمنع ارتفاع حرارة الهاتف أثناء الشحن، وبها سقف زجاجي بانوراما مدعوم بتقنية الكريستال السائل (PDLC) .

محرك أودي Q7 موديل 2027

تحصل سيارة أودي Q7 موديل 2027 علي قوتها من 6 سلندر 2900 سي سي تيربو، وتنتج قوة 429 حصان، وبها عزم دوران 600 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

 أودي Q7 موديل 2027

تتسارع سيارة أودي Q7 موديل 2027 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.8 ثانية .

 أودي Q7 موديل 2027

وتستمد سيارة أودي Q7 موديل 2027 أيضا قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.7 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أودي Q7 موديل 2027 مواصفات أودي Q7 موديل 2027 Q7 موديل 2027 محرك أودي Q7 موديل 2027 Q7 أودي Q7 محرك أودي Q7 تقنية الكريستال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتيليجرام والتعليم تتحرك

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

منتخب مصر

إنذاران يُهددان ثنائي منتخب مصر بالغياب عن مباراة دور الثمانية .. تفاصيل

سكالوني

الأرجنتين ترفع درجة الحذر .. «سكالوني» يؤكد: مصر ليست كاب فيردي ومواجهتها ستكون مختلفة

أسعار الذهب اليوم

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

الصور المتداولة

تداول صورة مزعومة لامتحان انجليزي الثانوية العامة "على سجادة"|والتعليم تحقق

امام عاشور

نجم الزمالك السابق: بعيدًا عن الانتماءات .. إمام عاشور الأفضل ويستحق 100 مليون

هيثم حسن

مُحلل رياضي: موقف هيثم حسن «سليم».. وتأخر تغيير الجنسية الرياضية حرمه من أول مباراتين

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

"الفاو": التعاونيات ركيزة لتعزيز صمود المجتمعات الريفية في لبنان

تركيا

تركيا تستأنف رحلاتها إلى الشرق الأوسط.. تفاصيل

بالصور

بإطلالة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي تحيي حفل زفاف في دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد