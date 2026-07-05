أودي Q7 موديل 2027 تظهر لأول مرة

أعلنت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي Q7 موديل 2027 ، وتنتمي Q7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتظهر حاليا في جيلها الثالث والجديد بالكامل .

أودي Q7 موديل 2027

مواصفات أودي Q7 موديل 2027

زودت سيارة أودي Q7 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح ديجيتال ماتركس LED، وبها مصابيح تفاعلية ذكية للغاية مزودة بمساعد الضوء العالي المتكيف، وبها نظام يتيح لك القيادة بالأنوار العالية طوال الوقت ليلاً، ويقوم كمبيوتر السيارة ديناميكياً بحجب الضوء وتوجيهه بعيداً عن السيارات المواجهة لمنع إبهار السائقين الآخرين مع توفير أعلى رؤية ممكنة لك.

أودي Q7 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة أودي Q7 موديل 2027 بها، مصابيح تعمل بتقنية OLED المتطورة، وعند تفعيل الغماز لا تكتفي السيارة بالإضاءة الديناميكية المعتادة بل تقوم الإشارات بإسقاط وعرض نمط ضوئي تحذيري على الأرض لتنبيه المشاة والسيارات المحيطة بوضوح تام، وكراسي الكابتن، وبها مقاعد منفصلة تحاكي راحة وفخامة مقاعد الصف الأول، وتوفير دعم مثالي للجسد وخامات جلود فائقة النعومة.

أودي Q7 موديل 2027

ويوجد بـ أودي Q7 موديل 2027 أيضا، بطانات داخلية راقية من الخشب الطبيعي المفتوح المسام والخامات عالية الجودة، وبها شواحن لاسلكية مبردة، وبها شاحن Qi لاسلكي مدعومة بتقنية MagSafe لتثبيت الهاتف المغناطيسي، وبها نظام تبريد خاص لمنع ارتفاع حرارة الهاتف أثناء الشحن، وبها سقف زجاجي بانوراما مدعوم بتقنية الكريستال السائل (PDLC) .

محرك أودي Q7 موديل 2027

تحصل سيارة أودي Q7 موديل 2027 علي قوتها من 6 سلندر 2900 سي سي تيربو، وتنتج قوة 429 حصان، وبها عزم دوران 600 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أودي Q7 موديل 2027

تتسارع سيارة أودي Q7 موديل 2027 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.8 ثانية .

أودي Q7 موديل 2027

وتستمد سيارة أودي Q7 موديل 2027 أيضا قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.7 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .