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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| لكزس ار زد 500e الكهربائية

سيارة لكزس ار زد 500e الكهربائية الجديدة
سيارة لكزس ار زد 500e الكهربائية الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس ار زد 500e الكهربائية، وتنتمي ار زد لفئة السيارات الكروس أوفر، وتجمع بين الفخامة والتقنيات الحديثة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة لكزس ار زد 500e الكهربائية الجديدة 

محرك لكزس ار زد 500e الكهربائية

قوة سيارة لكزس ار زد 500e تصل إلي 375 حصان، وتعمل بنظام الدفع الكلي دايركت فور (DIRECT4)، وتدعم الشحن السريع بالتيار المستمر (DC)، والشحن عبر التيار المتردد (AC)، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة لكزس ار زد 500e الكهربائية الجديدة 

مواصفات لكزس ار زد 500e الكهربائية

زودت سيارة لكزس ار زد 500e بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام لكزس للسلامة بلس 3.0 التي تضم مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، وبها وضع ماي روم مود الذي يسمح بالاستمتاع براحة ومزايا المقصورة أثناء توصيل السيارة بالشاحن، دون استنزاف البطارية.

سيارة لكزس ار زد 500e الكهربائية الجديدة 

بالاضافة إلي ان سيارة لكزس ار زد 500e الكهربائية بها، مقاعد ألتراسويد، ولمسات خشبية، وسقف بانوراما، وإضاءة محيطية بخيارات لونية متعددة .

تاريخ شركة لكزس في صناعة السيارات

تأسست لكزس عام 1989 كقسم للسيارات الفاخرة تابع لشركة تويوتا، وانطلقت عالمياً بإطلاق لكزس إل إس 400 لتنافس أفضل السيارات الأوروبية، ومنذ عام 2005 توسعت وأصبحت تطلق سياراتها بالأسواق المحلية والعالمية، وتشتهر اليوم بتطبيق خطط للتحول إلى السيارات الكهربائية بحلول 2035.

سيارة لكزس ار زد 500e الكهربائية الجديدة 

وبدأت القصة في عام 1983 عندما أطلق رئيس شركة تويوتا "إيجي تويودا" مشروع سري عرف باسم "F1" واستمر العمل لسنوات لتثمر الجهود في خريف عام 1989 عن تدشين طراز إل إس 400 الذي أحدث ثورة في عالم الفخامة بفضل أدائه الهادئ وتقنياته المتطورة .

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