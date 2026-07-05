مقارنة بين .. بيجو 5008 و ميتسوبيشي ديستينيتور 2027

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بيجو 5008 وميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد بيجو 5008 موديل 2027

بيجو 5008 موديل 2027

تأتي سيارة بيجو 5008 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4791 مم، وعرض 1893 مم، وارتفاع 1694 مم .

محرك بيجو 5008 موديل 2027

بيجو 5008 موديل 2027

تحصل سيارة بيجو 5008 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بيجو 5008 موديل 2027

بيجو 5008 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بيجو 5008 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 274 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 5008 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 574 ألف جنيه .

أبعاد ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

تتوافر سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4680 مم، وعرض 1840 مم، وارتفاع 1780 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2815 مم .

محرك ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

تستمد سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وقوة 161 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 850 ألف جنيه .