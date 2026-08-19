بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

نشرت الفنانة جوري بكر، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

إطلالة جوري بكر

وأطلّت جوري بكر، مُرتدية فستانًا قصير باللون الأسود اللامع ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت جوري بكر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة لتظهر بإطلالة أنيقة.

ومن الناحية الجمالية تعتمد جوري بكر، في المكياج على اختيار الألوان البنية والسوداء التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة جوري بكر