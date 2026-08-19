ارتفاع محدود.. كم وصل سعر الدولار اليوم في البنوك؟

تحرك سعر الدولار أمام الجنيه المصري مجددًا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، مسجلًا ارتفاعًا محدودًا في عدد من البنوك، ولكن التحرك لا يزال في نطاق قروش معدودة، حيث سجل الدولار ارتفاعًا بنحو 8 قروش في البنك الأهلي المصري مقارنة بمستواه السابق، بينما واصلت أسعار الصرف التحرك داخل نطاق 50 جنيهًا للدولار، في ظل مرونة سوق الصرف وإمكانية تغير الأسعار على مدار التعاملات وفقًا لحركة السوق.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدولار 50.44 جنيه للشراء، و50.58 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سجل الدولار 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

بنك مصر

بلغ سعر الدولار 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سجل الدولار 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدولار 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

سجل الدولار 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

سجل الدولار 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع.