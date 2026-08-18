الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه.. ويتجاوز 50.60 جنيه للبيع في عدد من البنوك

واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقًا لآخر تحديثات للبنوك العاملة في مصر .

اعلى سعر للدولار

وتجاوز سعر الدولار 50.60 جنيه للبيع في عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم .

سجل الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

فيما بلغ في كريدي أجريكول نحو 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في أبوظبي الإسلامي نحو 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

بينما بلغ في المصرف الخليجي المصري نحو 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

و سجل في قناة السويس 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

اما في بنك الإسكندرية سجل الدولار 50.48 جنيه للشراء و50.58 جنيه للبيع، بينما بلغ في HSBC نحو 50.48 جنيه للشراء و50.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

كما سجل في المصرف العربي الدولي وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية 50.48 جنيه للشراء و50.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي

ارتفاع سعر الدولار في عدد من البنوك إلى 50.57 جنيه للبيع و50.47 جنيه للشراء، من بينها البنك الأهلي المصري، وبنك نكست، وبنك فيصل، والتنمية الصناعية، وميد بنك.

وفي بنوك أخرى، سجل الدولار نحو 50.55 جنيه للبيع و50.45 جنيه للشراء، من بينها بنك الكويت الوطني، وأبوظبي الأول، وبنك مصر، والبنك العقاري المصري العربي.

بينما بلغ نحو 50.53 جنيه للبيع و50.43 جنيه للشراء في أبوظبي التجاري والبركة.