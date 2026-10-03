تحذير روسي عاجل للدبلوماسيين والأجانب.. غادروا كييف

أصدرت روسيا اليوم "السبت" نداءً جديداً للدبلوماسيين والأجانب لمغادرة كييف، محذرةً العاصمة الأوكرانية من ضربات جديدة "واسعة النطاق"، وذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

وقد قصفت موسكو أوكرانيا بوابل من الطائرات المسيرة والصواريخ طوال فترة هجومها، وفي الأسابيع الماضية كثفت الضربات على كييف، مستهدفة البنية التحتية الرئيسية.

وفي بيان صدر اليوم السبت، قالت وزارة الخارجية الروسية إنها "كانت قد حثت سابقاً الرعايا الأجانب والدبلوماسيين في كييف على مغادرة المدينة والامتناع عن زيارة أوكرانيا".

وقالت الوزارة: "نلاحظ بقلق أن ليس الجميع قد استجاب لهذه التحذيرات، وأن الأفراد يعرضون أنفسهم عن علم لخطر الموت".

وحذرت قائلة: "ستواصل القوات المسلحة للاتحاد الروسي شن ضربات انتقامية واسعة النطاق".

وجاء في البيان أيضاً أن "المسؤولية عن أي عواقب سلبية محتملة تقع بالكامل على عاتق الذين يتجاهلون هذا التحذير".

ويوم الجمعة، قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن المدينة يجب أن تكون الآن في حالة تأهب قصوى، بضربات على الجسور والبنية التحتية للطاقة.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بتمزيق قواعد الصراع المسلح من خلال الموافقة على شن هجمات واسعة النطاق على المناطق المدنية، وهو اتهام رفضه الكرملين.