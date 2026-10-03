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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً بعد مطالبة سيول بالاعتذار

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية
محمد على

كوريا الشمالية
 

أعلن الجيش الكوري الشمالي يوم السبت أنه أطلق صاروخاً باليستياً، وذلك بعد أيام من مطالبته باعتذار عن انفجار أسفر عن إصابة ثلاثة جنود كوريين جنوبيين في المنطقة المنزوعة السلاح، والذي يلقي باللوم فيه على الشمال.

نفت بيونج يانج مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع الشهر الماضي داخل المنطقة المنزوعة السلاح، ووصفت كوريا الجنوبية بأنها "حقيرة" يوم الجمعة، مما قوض مساعي القيادة المدنية في سيول للعودة إلى الحوار.

في وقت مبكر من صباح السبت، قال رؤساء الأركان المشتركة في سيول: "رصد جيشنا صاروخاً باليستياً أُطلق من منطقة وونسان في كوريا الشمالية باتجاه البحر الشرقي"، في إشارة إلى المسطح المائي المعروف أيضاً باسم بحر اليابان.

وقال البيان: "إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تحافظ على وضع دفاعي قوي من خلال تبادل المعلومات بشكل وثيق فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية الكورية الشمالية"، مضيفاً أن الصاروخ طار لمسافة تزيد عن 700 كيلومتر (435 ميلاً).

توصلت سيول والأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة إلى أن الانفجار الذي وقع الشهر الماضي داخل المنطقة المنزوعة السلاح، وهي المنطقة العازلة المليئة بالألغام التي تفصل بين الكوريتين منذ هدنة عام 1953، كان سببه ألغام كورية شمالية زرعت على الجانب الجنوبي من الحدود.

قام الجيش الكوري الشمالي بزرع الألغام وبناء حواجز على طول الحدود كجزء من الجهود المبذولة لإغلاقها بشكل دائم في أعقاب تصنيف الزعيم كيم جونج أون لكوريا الجنوبية على أنها "العدو الرئيسي" لبلاده في عام 2024.

بحسب وزير الدفاع الكوري الجنوبي كانج شين تشول، يُعتقد أن الألغام المسؤولة عن الانفجار، التي أسفرت عن إصابة ثلاثة جنود، قد تم زرعها كجزء من أعمال تحصين الحدود في بيونج يانج.

حث الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، المعروف بمواقفه السلمية، بيونج يانج يوم الخميس على العودة إلى الحوار، على الرغم من مطالبة جيشه بالاعتذار في اليوم السابق.

ردت كيم يو جونج، الشقيقة القوية لزعيم كوريا الشمالية، يوم الجمعة بوصف سيول بأنها "حقيرة حقاً"، ونفت مرة أخرى أن تكون بيونج يانج وراء التفجيرات.

سخرت من أحدث مبادرة من لي، واصفة إياها بأنها "ذروة المهزلة التي يجب على الجميع مشاهدتها"، وقالت إن مطالبة الجيش لبلادها بالاعتذار أمر "سخيف للغاية".

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