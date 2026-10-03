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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة لـ74 ألفا و228 شهيدا

الشهداء الفلسطينيين
الشهداء الفلسطينيين
أ ش أ

ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,228، فيما بلغ إجمالي الإصابات 175,188.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر طبية، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 7 شهداء (بينهم شهيدان تأثرا بإصابتهما، وشهيد جرى انتشال جثمانه)، و20 إصابة.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، بلغت 1,445، فيما بلغ عدد الإصابات 5,052، إضافة إلى انتشال جثامين 835 شهيدًا.

ونوهت المصادر ذاتها، إلى أنه تمت إضافة 181 شهيدا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، منذ آخر إضافة للإحصائية بتاريخ 26/09/2026.

الشهداء الفلسطينيين قطاع غزة الإحصائية التراكمية

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