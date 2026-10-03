أمين البحوث الإسلامية: على المعلم أن يكون قريبًا من طلابه

تفقَّد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، منطقة شمال سيناء الأزهرية، خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء لافتتاح فعاليات الأسبوع الدعوي الثالث والعشرين بجامعة العريش، وكان في استقباله الدكتور عادل السايس مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، والأستاذ محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وفضيلة الشيخ خالد العيسوي، مدير منطقة الوعظ، ورافقه خلال الجولة فضيلة الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، والدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العليا لشئون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية .

دور المعاهد الأزهرية في بناء وعي الطلاب

وأكد فضيلة الدكتور محمد الجندي خلال لقائه بقيادات المنطقة الأزهرية بشمال سيناء. أهمية الدور الذي تقوم به المعاهد الأزهرية في بناء وعي الطلاب وترسيخ قيم الانتماء والمسئولية، وهو دور تتضاعف أهميته في ظل التحديات التي تواجه أبناءنا في زمن أصبحت التكنولوجيا هي جزء من طبيعة حياتهم اليومية، مما يضاعف أهمية الدور الذي يقوم به المعلم داخل قاعات الدرس في توجيههم، لذلك على المعلم أن يكون قريبًا من طلابه بالقدر الذي يمكنه من إحداث تأثير إيجابي في طلابه، وهو ما يدفع الطلاب أنفسهم إلى اللجوء إليه في طلب المشورة والرأي.

وتأتي هذه الجولة ضمن برنامج زيارة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إلى محافظة شمال سيناء، التي تشمل افتتاح فعاليات الأسبوع الدعوي الثالث والعشرين بجامعة العريش تحت عنوان: «انتصارات أكتوبر بين ركائز الإيمان وعزائم الرجال»، والذي يستمر على مدار أسبوع، بحيث يتناول عددا من الموضوعات، من بينها مقومات النصر ووسائله، ودور مصر عبر التاريخ في حماية العرب والإسلام، ومكانة العقيدة الإسلامية في تحقيق النصر، وأهمية التخطيط وأثره في صناعة النصر، ودور المرأة في صناعة النصر، وذلك في إطار حملة «على درب الأبطال» التي أطلقها المجمع بالتزامن مع الذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر.