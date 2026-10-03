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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام يكشف تفاصيل ودية الأهلي أمام مصر المقاصة

الاهلي
الاهلي
يارا أمين

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الأهلي واصل استعداده بشكل قوي لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري المصري، وحقق فوزًا على مصر المقاصة وديًا بثلاثية نظيفة.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: الأهلي بدأ المباراة بتشكيل مكون من حمزة علاء في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع أحمد عيد وياسين مرعي وأحمد رضا وكريم فؤاد، فيما لعب في خط الوسط أحمد كباكا ومحمد عبدالله وأقطاي عبدالله، وفي الهجوم عمر معوض وطاهر محمد ومحمد رأفت.

وأضاف: الشوط الثاني شارك محمد الشناوي بعد تعافيه من الإصابة، وأصبح جاهزًا للتواجد في لقاء القمة مع الزمالك، كما دفع الحسين عموتة بـ أشرف داري وهادي رياض في الخط الخلفي، ولعب توفيق محمد في خانة الظهير الأيسر، كما شارك محمد مجدي أفشة ورضا سليم وبن شرقي وحسين الشحات.

وواصل: سجل الأهلي ثلاثية عن طريق أقطاي عبدالله في الشوط الأول، وأضاف بن شرقي وحسين الشحات هدفين للأهلي في الشوط الثاني، والثنائي الأخير من العناصر التي تتألق في مباريات القمة دائما، ويمتلكان الشخصية القوية في اللقاءات الكبرى.

أمير هشام الأهلي ودية الأهلي أمام مصر المقاصة الزمالك حمزة علاء أقطاي محمد الشناوي

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