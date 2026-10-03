أمطار ورياح اليوم.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليومالسبت، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلًا معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.

كما توقع خبراء الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية ووسط الصعيد، قد تكون غزيرة أحيانًا بنسبة 20% على بعض المناطق، وذلك على فترات متقطعة.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر؛ فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة: العظمى 31 والصغرى 20.

العاصمة الجديدة: العظمى 32 والصغرى 19.

6 أكتوبر: العظمى 32 والصغرى 18.

بنهــــا: العظمى 31 والصغرى 19.

دمنهور: العظمى 29 والصغرى 19.

وادي النطرون: العظمى 31 والصغرى 18.

كفر الشيخ: العظمى 29 والصغرى 19.

بلطيم: العظمى 29 والصغرى 20.

المنصورة: العظمى 29 والصغرى 19.

الزقازيق: العظمى 31 والصغرى 20.

شبين الكوم: العظمى 30 والصغرى 19.

طنطا: العظمى 30 والصغرى 19.

دمياط: العظمى 30 والصغرى 22.

بورسعيد: العظمى 32 والصغرى 23.

الإسماعيلية: العظمى 32 والصغرى 19.

السويس: العظمى 31 والصغرى 20.

العريش: العظمى 32 والصغرى 20.

رفح: العظمى 31 والصغرى 19.

رأس سدر: العظمى 32 والصغرى 21.

نخل: العظمى 31 والصغرى 17.

كاترين: العظمى 25 والصغرى 12.

الطور: العظمى 32 والصغرى 23.

طابا: العظمى 31 والصغرى 18.

شرم الشيخ: العظمى 33 والصغرى 25.

الغردقة: العظمى 34 والصغرى 24.

الإسكندرية: العظمى 28 والصغرى 20.

العلمين الجديدة: العظمى 27 والصغرى 20.

مطروح: العظمى 26 والصغرى 19.

السلوم: العظمى 25 والصغرى 19.

سيوة: العظمى 28 والصغرى 18.

رأس غارب: العظمى 32 والصغرى 23.

سفاجا: العظمى 33 والصغرى 24.

مرسى علم: العظمى 34 والصغرى 24.

شلاتين: العظمى 36 والصغرى 25.

حلايب: العظمى 33 والصغرى 25.

أبو رماد: العظمى 35 والصغرى 24.

مرسى حميرة: العظمى 36 والصغرى 25.

أبرق: العظمى 36 والصغرى 24.

جبل علبة: العظمى 35 والصغرى 24.

رأس حدربة: العظمى 32 والصغرى 25.

الفيوم: العظمى 31 والصغرى 20.

بني سويف: العظمى 31 والصغرى 19.

المنيا: العظمى 32 والصغرى 19.

أسيوط: العظمى 33 والصغرى 20.

سوهاج: العظمى 34 والصغرى 21.

قنا: العظمى 37 والصغرى 22.

الأقصر: العظمى 37 والصغرى 23.

أسوان: العظمى 38 والصغرى 24.

الوادي الجديد: العظمى 35 والصغرى 23.

أبوسمبل: العظمى 38 والصغرى 25.