مرتبك خلص بدري؟.. 7 مصاريف صغيرة تأكل فلوسك من غير ما تحس .. كيف تكمل الشهر بدون ديون ؟

بتستغربي إن المرتب خلص قبل نهاية الشهر رغم إنك ما اشتريتيش حاجة غالية؟ أحيانًا المشكلة مش في المصروفات الكبيرة، لكن في مبالغ صغيرة بتتكرر يوميًا أو أسبوعيًا، ومع الوقت تتحول إلى مبلغ كبير من غير ما نحس.

من القهوة الجاهزة وطلبات الأكل إلى المشاوير والمشتريات السريعة من السوبر ماركت، هناك مصروفات تبدو بسيطة في لحظتها، لكنها قد تؤثر بشكل واضح على ميزانية الشهر.

7 مصاريف صغيرة ممكن تستنزف مرتبك

مرتبك خلص بدري؟ 7 مصاريف صغيرة بتأكل فلوسك من غير ما تحسي

1- القهوة والمشروبات الجاهزة

فنجان قهوة أو مشروب تشتريه أثناء العمل قد يبدو مبلغًا بسيطًا، لكن تكراره عدة مرات خلال الأسبوع يجعله بندًا ثابتًا في الميزانية.

الحل مش بالضرورة الامتناع عنه تمامًا، لكن تحديد عدد مرات الشراء أسبوعيًا واستبدال بعض المرات بمشروب يتم تحضيره في المنزل.

2- طلبات الأكل والتوصيل

أحيانًا يكون طلب وجبة جاهزة بسبب الكسل أو ضيق الوقت، لكن تكلفة الوجبة لا تكون فقط في سعر الطعام، بل قد يضاف إليها التوصيل ورسوم أخرى.

ومع تكرار الطلبات، يمكن أن يتحول الأمر إلى مبلغ كبير في نهاية الشهر.

تجهيز بعض الوجبات السريعة في المنزل والاحتفاظ بمكونات جاهزة للطهي قد يقلل اللجوء للطلبات المفاجئة.

3- المشتريات الصغيرة من السوبر ماركت

دخول السوبر ماركت لشراء شيء واحد ثم الخروج بكيس مليء بالمشتريات من أكثر الطرق التي تجعل الميزانية تتسرب.

وقد تكون بعض هذه الأشياء غير ضرورية، لكن وجودها أمامك على الرف يجعل شراءها سهلًا.

لذلك من الأفضل كتابة قائمة قبل الذهاب والالتزام بها قدر الإمكان.

4- المشاوير القصيرة

استخدام السيارة أو وسائل النقل في مشاوير يمكن أحيانًا جمعها في مشوار واحد يجعل تكلفة التنقل تتكرر أكثر من اللازم.

تجميع أكثر من مشوار في يوم واحد، عندما يكون ذلك ممكنًا، قد يساعد على تقليل الإنفاق على الوقود أو وسائل المواصلات.

5- الاشتراكات التي لا تستخدمينها

قد تدفعين شهريًا مقابل تطبيق أو خدمة أو اشتراك لم تعودي تستخدمينه بانتظام.

المشكلة أن الخصم الشهري الصغير قد يمر دون ملاحظة، خصوصًا إذا كان يتم تلقائيًا.

راجعي الاشتراكات التي يتم خصمها من البطاقة أو الحساب، وألغِي الخدمات التي لم تعودي بحاجة إليها.

6- شراء الأشياء الرخيصة لمجرد أنها رخيصة

السعر المنخفض لا يعني دائمًا أنك وفرتِ المال.

شراء منتج لا تحتاجينه مقابل مبلغ صغير يظل إنفاقًا، وإذا تكرر الأمر عشرات المرات خلال الشهر فقد يصبح إجمالي المبلغ كبيرًا.

قبل أي شراء، اسألي نفسك: هل كنت سأشتري هذا المنتج لو لم يكن عليه خصم؟

7- مصاريف «مش محسوبة»

هناك مصروفات صغيرة جدًا لا يتم تسجيلها، مثل شراء زجاجة مياه، وجبة خفيفة، مشروب أثناء المشوار أو شيء بسيط من الكشك.

كل عملية شراء تبدو غير مؤثرة بمفردها، لكن جمعها في نهاية الشهر قد يكشف مبلغًا لم يكن موجودًا في الحسابات.

اتباع طرق فعالة لإدارة الميزانية وتقليل مصاريف البيت يساهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسرة على المدى الطويل، ويعمل على تحقيق التوازن المالي دون اللجوء إلى الديون والعيش براحة دون ضغوط مالية

أفضل الطرق لتخفيض مصاريف البيت

التخطيط المسبق للمشتريات من أهم الطرق الفعالة في تقليل مصاريف البيت، حيث أن إعداد قائمة مشتريات مسبقة يمنعك من الانجراف وراء العروض الوهمية أو شراء منتجات غير ضرورية

الاستفادة من العروض والخصومات

إن فكرة البحث عن العروض الموسمية والتخفيضات الحصرية في المتاجر تعتبر وسيلة ذكية للمساعدة في التوفير والادخار

تقليل المصاريف غير الضرورية

مثل طلب الطعام من المطاعم أو استخدام تطبيقات التوصيل بكثرة أو حتى شراء منتجات لا تحتاجها فعليًا

تنظيم الفواتير والالتزامات

تحديد مواعيد شهرية ثابتة لدفع الالتزامات المالية والفواتير، و يُنصح بمراقبة استهلاك الكهرباء والماء والإنترنت؛ لإدارة الميزانية بذكاء دون التأثير على رفاهية الحياة.

إعداد ميزانية شهرية

من الضروري إعداد ميزانية شهرية دقيقة تشمل جميع مصادر الدخل والمصروفات الثابتة والمتغيرة

تخصيص مبلغ للطوارئ شهريا لمواجهة أي ظرف مفاجئ، مثل النفقات الطبية، أعمال الصيانة، دون اللجوء إلى الديون.

تحديد سقف للإنفاق اليومي والالتزام به لمنع التبذير أو الإنفاق العشوائي.

إعادة الاستخدام والتدوير مثل إعادة استخدام العلب البلاستيكية للتخزين، وإصلاح بعض المستلزمات مثل الأجهزة المنزلية بدلًا من استبدالها والتخلص منها.