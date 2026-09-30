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المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026

وزارة المالية
وزارة المالية
أ ش أ

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

وقال الدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في بيان، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من 22 أكتوبر المقبل ، والمتأخرات أيام 7، 11، 12 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات نوفمبر بدءًا من 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر بدءًا من 24 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

المرتبات ستكون متاحة في أي وقت

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وزارة المالية صرف مرتبات رواتب العاملين صرف رواتب العاملين أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026

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