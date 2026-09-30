اشتباه في إصابتها بالسعار .. أسرة طفلة ببورسعيد تستغيث: «مكة» تصارع المرض بعد عقر كلب ضال

تعيش أسرة الطفلة مكة السيد عوض، البالغة من العمر 7 سنوات، حالة من القلق والخوف بعد تدهور حالتها الصحية بصورة خطيرة، عقب تعرضها لعقر كلب ضال بمنطقة الحي الإماراتي في محافظة بورسعيد، قبل نحو شهرين.

وتقول الأسرة إن مكة تعرضت للعقر أثناء سيرها بالمنطقة، إلا أن الإصابة لم تبدُ في البداية بشكل مباشر، حيث أصيب الجزء العلوي من الحذاء الذي كانت ترتديه، ولم تصل أسنان الكلب إلى قدمها بصورة مباشرة، الأمر الذي دفع الأسرة إلى الاكتفاء بمتابعة حالتها خلال الفترة التالية.

لكن بعد مرور قرابة شهرين على الواقعة، بدأت تظهر على الطفلة أعراض صحية مقلقة، من بينها ارتفاع درجة الحرارة وتغيرات ملحوظة في حالتها، قبل أن تتطور الأعراض بصورة دفعت الأطباء إلى الاشتباه في إصابتها بمرض السعار.

ومع تدهور حالتها، أصبحت “مكة” في وضع صحي حرج، ووصل الأمر إلى فقدانها الوعي والإدراك في بعض الأوقات، وفقًا لما أكدته أسرتها، التي أشارت إلى أن الأطباء رجحوا إصابتها بالسعار بدرجة كبيرة.

وتناشد أسرة مكة الأطباء المتخصصين والجهات المعنية سرعة التدخل لإنقاذ الطفلة، مؤكدة استعدادها لنقلها إلى أي مركز طبي متخصص أو محافظة أخرى، إذا كان ذلك قد يوفر لها فرصة للعلاج والرعاية الطبية اللازمة.