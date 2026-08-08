فى أسوان .. تكثيف الحملات للتعامل مع الكلاب الحرة بأسلوب علمى وإنساني والحد من انتشار مرض السعار

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الطب البيطرى بتكثيف الجهود والحملات التوعوية للتعامل مع الكلاب الحرة بأسلوب علمى وإنسانى، بما يسهم فى الحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على الثروة الحيوانية والبيئة .

تحصين الكلاب الحرة بمركز دراو

وفى هذا الإطار، نفذت مديرية الطب البيطرى بأسوان حملة لتحصين مجموعة من الكلاب الحرة بنطاق مركز دراو، وتحديداً بمنطقة المنصورية بجوار مدرسة الشهيد، وذلك بتكليف ودعم من الدكتور جمعة محمد مكى مدير المديرية .

تنفيذ الحملة تحت إشراف الأطباء البيطريين

وجاء تنفيذ الحملة تحت إشراف الدكتورة انتصار حسين محمد مدير الإدارة بالمديرية، والدكتورة ولاء أحمد حسين مدير إدارة دراو البيطرية، وبمشاركة اللجنة البيطرية المكونة من الدكتورة إيمان محمد حسن، والكاتشر عادل موسى، حيث تم التعامل مع الكلاب وتحصينها وفقاً للإجراءات البيطرية المتبعة.

جهود متواصلة للوقاية من مرض السعار

وتأتى هذه الجهود تنفيذاً لاستراتيجية الدولة 2030 للقضاء على مرض السعار، وتفعيلاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023، مع إستمرار الحملات التوعوية والبيطرية للتعامل الآمن والإنسانى مع الكلاب الحرة، والحد من مخاطرها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

مواصلة مديرية الطب البيطرى بأسوان تنفيذ الحملات البيطرية والتوعوية للتعامل مع الكلاب الحرة بأسلوب علمى وإنسانى، بما يدعم جهود الدولة للوقاية من مرض السعار وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة للمواطنين.