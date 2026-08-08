أسوان.. وحدة تكافؤ الفرص تواصل تعزيز الوعي وتمكين المرأة والشباب وذوى الإعاقة

واصلت وحدة تكافؤ الفرص بأسوان بقيادة سهير مكى تنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات التوعوية بمختلف المراكز والمدن .

ويأتى ذلك تنفيذاً لمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، ووفقاً لمستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى، وبناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

ندوات توعوية لدعم الأسرة وذوى الإعاقة

وفى هذا الإطار، تم تنظيم ندوة توعوية بعنوان " دور الأسرة فى حماية أبنائنا من ذوى الإعاقة " ، بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم والأوقاف والشباب والرياضة والكنيسة ومؤسسات المجتمع المدنى، بهدف تعزيز الوعى بدور الأسرة فى رعاية ودعم أبنائها من ذوى الإعاقة.

التوعية بالصحة النفسية

كما تم تنفيذ ندوة بمدرسة القنان الإبتدائية الجديدة بعنوان " الصحة النفسية وكيفية التعامل مع الضغوط " ، لنشر الوعى بأهمية الصحة النفسية وتعزيز أساليب التكيف الإيجابى مع ضغوط الحياة .

المشاركة فى حملة " 100 يوم صحة "

جهود متنوعة

وشاركت وحدة تكافؤ الفرص فى فعاليات حملة " 100 يوم صحة " بالوحدة الصحية بكلابشة، بالتعاون مع المكتب الإدارى للرائدات الريفيات، بما يسهم فى دعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تواصل وحدة تكافؤ الفرص تنفيذ الأنشطة التوعوية بمختلف مراكز ومدن أسوان، بما يعزز الوعى المجتمعى ويدعم التمكين والشمول المجتمعى، فى إطار جهود المحافظة للإستثمار فى بناء الإنسان.