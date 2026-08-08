بعد "عربي أنا".. يوري مرقدي: الفصحى حاضرة في ألبومي الجديد

تحدث النجم اللبناني يوري مرقدي عن تحضيراته لألبومه الجديد الذي يعكف عليه خلال الفترة الحالية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم هنا القاهرة" والذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود ويذاع على فضائية قناة "Modern mti ".

أسباب غياب يوري مرقدي عن الغناء

وقال يوري: "غبت فترة طويلة بسبب عملي الدائم في الإعلانات وهو شغلي الأساسي أصبح لدي عمل ومسؤوليات أكبر، وبصراحة السبب الثاني أنني في فترة لم أعد أجد صوتي وهويتي بالأغاني التي أقدمها كان لازم ابتعد أقعد في الاستوديو أشتغل، أي إنسان يمشي الطريق كل فترة لابد أن يقف وينظر شماله ويمينه هناك احتمال كبير أن يشرد عن الطريق الأساسي، شعرت أن هذا ما حدث معي بعض الشئ".

ألبوم يوري مرقدي الجديد

وأضاف مرقدي: "اشتغلت حتى انتهيت من الألبوم الجديد في الاستوديو الخاص بي وبه حصة كبيرة من الأغاني المصرية 7 أغاني، أشعر أنه يشبهني وراضي عنه، الألبوم يتكون من 12 أغنية، أنا أكتب وألحن وأوزع في الأستوديو الخاص بي، وأقول هذه الجملة ليس انتقاصا من أحد أنني لست مغني أو مطرب، بكتب وبلحن وبشارك أفكاري في الحياة وما حدث معي وهذه هي الوسيلة التي أعبر بها".

وتابع يوري: "أكيد هناك أغاني أخذتها من حبيب القلب عمرو مصطفى مثل "بحبك موت" وخالد تاج الدين لأن وقتها كنت أريد تقديم أغنية مصرية ولم أرد أن أخاطر، إنما أغاني الألبوم الجديد المصرية التي كتبتها تشبهني بالكلمات والألحان، والألبوم الجديد كله من كلماتي وألحاني وتوزيعي وتسجيلي في الأستوديو، نحن في مرحلة التواصل مع شركات الموسيقى والهدف الأساسي تكون عندها نفس التصور الذي لدي عن الألبوم، هو ألبوم ليس عاديا وأخذ فترة في التفكير بطريقة طرح الأفكار بالكلمات واختيار نوع الموسيقى المتطورة".

واستطرد مرقدي: "عندما بدأت عام 2001 بأغنية "عربي أنا" غيرت بالموسيقى وبطريقة التوزيع الحديث ومن بعدها أصبح هناك الكثير من الموزعين والأفكار الموسيقية الجديدة والرائعة".

غناء يوري مرقدي باللغة العربية الفصحى

وعن إمكانية الغناء باللغة العربية الفصى مثل أغنيته الشهيرة "عربي أنا" قال: "الألبوم الجديد به أغاني باللغة العربية الفصحى بالتأكيد سيكونوا أغنيتين أو ثلاثة، زوجتي تسألني لماذا اخترت كتابة هذه الأغنية بالمصرية أو الفصحى أو اللبناني، وأقول لها لا أعتقد من يكتب هو الذي يختار الكلمات هي التي تختاره ليكتبها".

التمثيل في مصر

واختتم يوري مرقدي حديثه قائلا: "التمثيل كان وسام شرف بالنسبة لي عندما مثلت فيلم "الحياة منتهى اللذة" مع الفنانين الرئعين والصدى الذي أخذه الفيلم وبعده جاء لي ورق عملين قرأتهم واستشرت ناس أعرفهم بمجال التمثيل في مصر، المشكلة يمكن صار مثل "عربي أنا" البداية مع نخبة وبهذا الفيلم صعب علي أخذ مخاطرة تقديم عمل يكون دون المستوى وهذا ليس معناه أنني لن أجرب، والأكيد أنني "كتير عبالي" أرجع للسينما المصرية لأنها حلم لي من صغري ما تخيلت بحياتي تقديم فيلم مصري مع هؤلاء النخبة".