مديرية أوقاف أسوان تواصل تنفيذ حلقات تحفيظ القرآن في "مقارئ الجمهور "

تواصل مديرية الأوقاف بأسوان تنفيذ سلسلة من الحلقات الدينية لتحفيظ رواد المساجد القرآن الكريم، وذلك ضمن برنامج " مقارئ الجمهور " ، والتى يتم تنظيمها يوم الجمعة من كل أسبوع، على غرار البرنامج التثقيفى للأطفال، بهدف نشر الثقافة الدينية وتعزيز الإتباط بكتاب الله.

برعاية القيادة السياسية ومتابعة وزير الأوقاف ومحافظ أسوان

ويأتى تنظيم هذه الفعاليات برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى ظل متابعة الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وبإشراف الدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف بأسوان.

حلقات دينية لتحفيظ القرآن الكريم

ويتضمن البرنامج تنظيم حلقات لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم لرواد المساجد بما يسهم فى تشجيع المواطنين على تلاوة كتاب الله وتدبر معانيه، والإستفادة من المساجد كمنارات للعلم والثقافة الدينية .

إستمرار الأنشطة الدعوية والتثقيفية

وتواصل مديرية الأوقاف تنفيذ برامجها الدعوية والتثقيفية بمختلف مساجد المحافظة بما يعزز نشر الوعى الدينى المستنير ، ويشجع على حفظ القرآن الكريم وتعلم تعاليم الدين الصحيحة ، مع التوسع فى الأنشطة الموجهة لمختلف الفئات العمرية .

إستمرار جهود مديرية الأوقاف بأسوان فى تنفيذ برنامج " قراءة الجمهور " وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، بما يدعم نشر الثقافة الدينية المستنيرة ويعزز دور المساجد فى التوعية وبناء الإنسان.