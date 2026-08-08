كيف تتصرف إذا وجدت خطا محمولا مسجلا باسمك دون علمك؟.. تفاصيل

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استئناف خدمة الاستعلام عن أرقام الهواتف المحمولة المسجلة باسم المواطنين عبر تطبيق NTRA، بعد الانتهاء من مجموعة من التحديثات الفنية التي استهدفت رفع كفاءة المنظومة وتحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين.

تأتي عودة الخدمة في إطار جهود الجهاز لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الإلكترونية، إلى جانب تعزيز حماية بياناتهم وتمكينهم من معرفة أرقام المحمول المسجلة بأسمائهم واتخاذ الإجراءات اللازمة حال اكتشاف أي خطوط لا يستخدمونها.

سبب توقف خدمة الاستعلام مؤقتًا

وأوضح محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن توقف خدمة الاستعلام عن الأرقام المسجلة باسم المستخدمين خلال الفترة الماضية كان مؤقتًا، وجاء نتيجة أعمال تطوير وتحديث فنية داخل التطبيق.

وأكد أن الخدمة أصبحت متاحة مجددًا وتعمل بصورة طبيعية، بعد الانتهاء من التحديثات الفنية المطلوبة، بما يضمن تحسين أداء التطبيق واستقرار الخدمات المقدمة من خلاله.

7 ملايين مواطن يستخدمون تطبيق NTRA

وأشار محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من ماسبيرو» المذاع على القناة الأولى المصرية، إلى أن تطبيق NTRA يتيح مجموعة متنوعة من الخدمات الرقمية التي يستفيد منها ملايين المواطنين.

وكشف أن عدد مستخدمي التطبيق وصل إلى نحو 7 ملايين مستخدم حتى الآن، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد على الخدمات الإلكترونية التي يوفرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

تطوير مستمر لمواجهة زيادة أعداد المستخدمين

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجهاز يعمل بصورة مستمرة على تطوير البنية التقنية لتطبيق NTRA، والتعامل مع أي تحديات فنية قد تظهر نتيجة الزيادة الكبيرة في أعداد المستخدمين.

وأوضح أن أعمال التطوير تستهدف الحفاظ على استقرار الخدمات الرقمية، وتحسين تجربة المستخدمين، إلى جانب رفع كفاءة الأداء وضمان حصول المواطنين على الخدمات بصورة أكثر سهولة وسرعة.

ماذا تفعل إذا وجدت شريحة مسجلة باسمك دون علمك؟

وأكد محمد إبراهيم أن المواطن الذي يكتشف وجود شريحة هاتف محمول مسجلة باسمه، رغم أنه لا يستخدمها أو لم يقم باستخراجها، يجب عليه التوجه إلى شركة الاتصالات التابعة لها الشريحة.

وأوضح أن الشركة تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الخط، بما في ذلك إيقافه وفقًا للإجراءات المتبعة، وذلك حفاظًا على حقوق المواطن ومنع أي استخدام غير مصرح به لبياناته.

«تنظيم الاتصالات» يواصل تحديث الخدمات الرقمية

وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمرار جهود تطوير وتحديث خدماته الإلكترونية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

ويستهدف الجهاز من خلال هذه الإجراءات توفير خدمات رقمية أكثر كفاءة وسرعة، وتمكين المواطنين من متابعة الخطوط المسجلة بأسمائهم والتعامل مع أي خطوط غير معلومة لهم، بما يعزز حماية البيانات وحقوق مستخدمي خدمات الاتصالات.