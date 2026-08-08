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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ضغوط أمريكية على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة لمدة أسبوعين

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، نقلًا عن هيئة البث الإسرائيلية، بوجود ضغوط أمريكية على إسرائيل لبدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة أسبوعين، وذلك في إطار جهود تنفيذ خطة نزع سلاح حركة حماس.

ضغوط أمريكية لوقف القتال

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على إسرائيل من أجل الموافقة على بدء هدنة لمدة أسبوعين في قطاع غزة، بالتزامن مع التحركات الرامية إلى تنفيذ خطة تتعلق بنزع سلاح حركة حماس.

وتأتي هذه الضغوط في إطار المساعي الرامية إلى التوصل إلى ترتيبات جديدة بشأن الوضع في قطاع غزة، بما يشمل وقف العمليات العسكرية وتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ الخطة المطروحة.

إسرائيل لم توقع اتفاق قوة الاستقرار

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل لم توقع حتى الآن على الاتفاق الذي يتيح إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى أن عدم توقيع الاتفاق يأتي في ظل استمرار المفاوضات بشأن الترتيبات المرتبطة بالمرحلة المقبلة في القطاع، وسط ضغوط دولية للتوصل إلى تفاهمات بشأن وقف إطلاق النار وآليات تنفيذ الخطة.

تحركات دولية بشأن مستقبل غزة

وتتواصل التحركات الدولية والإقليمية بشأن مستقبل قطاع غزة، في محاولة للتوصل إلى ترتيبات تضمن وقف إطلاق النار، إلى جانب وضع آليات للتعامل مع الملف الأمني وإعادة الاستقرار داخل القطاع.

ويأتي ذلك وسط ترقب لما ستسفر عنه الضغوط الأمريكية والمفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار والاتفاق الخاص بقوة الاستقرار الدولية في غزة.

«القاهرة الإخبارية» إسرائيل وقف إطلاق النار

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