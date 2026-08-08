أسوان.. حملات بيطرية لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج الحملات البيطرية والرقابية المكثفة التى تنفذها مديرية الطب البيطرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات الغذائية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط 86 كجم لحوم غير صالحة للإستخدام

وفى هذا الإطار، نفذت مديرية الطب البيطرى حملات تفتيشية إستهدفت محلات الجزارة وثلاجات اللحوم المجمدة والأسواق، بمشاركة الجهات المعنية.

جهود متنوعة

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 86 كجم من لحوم الأبقار غير الصالحة للإستخدام ، لوجود مخالفات تتعلق بعرض وبيع لحوم غير صالحة والغش التجارى، حيث تم تحرير محضر جنح بقسم شرطة أسوان ثانٍ، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.

حملات رقابية بأسوان وإدفو ودراو وأبو سمبل

وشملت الحملات إدارات أسوان وإدفو ودراو وأبو سمبل السياحية، حيث تم المرور على الأسواق والمنشآت الغذائية ومحلات الجزارة وثلاجات اللحوم المجمدة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات.

وتأتى هذه الحملات تحت إشراف ومتابعة مديرية الطب البيطرى بأسوان بقيادة الدكتور جمعة مكى ، وبإشراف الدكتورة سهام زاهر مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ، والدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية وذلك ضمن خطة رقابية مستمرة لإحكام الرقابة على تداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى والتصدى لأى محاولات للغش أو طرح منتجات غير صالحة بالأسواق.

إستمرار الحملات البيطرية المكثفة بمختلف مراكز ومدن أسوان لضمان سلامة الغذاء، حيث تم ضبط 86 كجم لحوم غير صالحة للإستخدام ، وتحرير محضر جنح، مع مواصلة الرقابة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.