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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجارات تهز كييف .. روسيا تشن هجوماً باليستياً مُباغتاً بعد إطلاق 100 مسيّرة في 24 ساعة

حرائق في كييف جراء هجمات روسية بلا هوادة
حرائق في كييف جراء هجمات روسية بلا هوادة
خاطر عبادة

استيقظت العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم الأربعاء 30 سبتمبر على هجوم باليستي روسي جديد، دوت خلاله انفجارات متعددة في أنحاء المدينة واشتبكت الدفاعات الجوية مع صواريخ قادمة، بعد يوم واحد فقط من ضربات روسية مكثفة شملت أكثر من 100 طائرة مسيرة وقنابل موجهة.

تحذيرات عاجلة.. "المزيد من الصواريخ الباليستية على كييف"

وحذر سلاح الجو الأوكراني من تهديد باليستي وشيك قبل أن يعلن: "صواريخ باليستية على كييف"، وبعد دقيقتين جاء تنبيه عاجل آخر: "المزيد من الصواريخ الباليستية على كييف".

ونقلت مراسلة من العاصمة: "كييف تتعرض حالياً لهجوم باليستي. سمعت بعض الانفجارات القوية وعدة دويّات حتى الآن، ورأيت ومضات من الدفاع الجوي النشط خارج نافذتي".

تصعيد جوي غير مسبوق .. 100 مسيرة في يوم واحد

وجاء الهجوم الجديد بعد ساعات فقط من إعلان الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت أكثر من 100 طائرة مسيرة ضد أوكرانيا خلال يوم الثلاثاء وحده، بينها 29 مسيرة نفاثة عالية السرعة اعترضت القوات الأوكرانية 18 منها، وفق ما أكدته وكالة رويترز.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات إن روسيا استخدمت أكثر من 2800 مسيرة نفاثة خلال أغسطس، مقارنة بأعداد أقل بكثير في بداية الصيف، وبلغت نسبة اعتراضها ما يزيد قليلاً عن 60% مقابل 90 إلى 95% للمسيرات البطيئة ذات المحرك المكبسي.

العاصمة تحت القصف بلا هوادة خلال 48 ساعة

وتعرضت كييف لهجمات روسية متكررة خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث أطلقت موسكو ليلة الثلاثاء صاروخ زيركون / أونيكس وصاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم / إس-400 و152 مسيرة، بينها 82 مسيرة نفاثة.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت أو قمعت الصواريخ الثلاثة و106 مسيرات بإجمالي 109 أهداف، لكن الأسلحة الروسية أصابت 24 موقعاً وسقطت شظايا الاعتراض في 16 موقعاً آخر.

وألحق الهجوم أضراراً بمبانٍ سكنية وغير سكنية ومنشأة تعليمية واندلعت حرائق في عدة أحياء، وأصيب شخص على الأقل في غارة لمسيرة على مبنى سكني من 6 طوابق.

وجاء ذلك بعد هجوم نهاري مميت الاثنين 28 سبتمبر عندما اصطدمت مسيرة روسية عالية السرعة بمبنى الأكاديمية الوطنية للعلوم في وسط كييف خلال ساعات العمل، في وقت تستهدف فيه روسيا العاصمة نهاراً بمسيرات نفاثة أسرع تخلق تهديداً شبه مستمر للمدنيين.

دمار واسع خارج كييف

ولم تقتصر الحملة على كييف، حيث قصفت القوات الروسية مدينة سومي بأربع قنابل موجهة أصابت إحداها مدرسة كان بداخلها أطفال احتموا مع معلميهم دون إصابات، فيما أسفر هجوم منفصل على مبنى سكني عن مقتل شخصين وإصابة 9، وفق السلطات المحلية.

وفي زابوروجيا ومحيطها أصيب 34 شخصاً خلال اليوم السابق، 33 منهم في قصف منشأة صناعية، وفي أوديسا تسببت الغارات في أضرار بالبنية المدنية والمساكن ومدرسة وملجأ حيوانات وإصابة 6 أشخاص في هجوم ليلي.

الباتريوت تحت ضغط

وتشكل الهجمات متعددة المحاور ضغطاً هائلاً على شبكة الدفاع الجوي الأوكرانية، حيث لا يزال نظام باتريوت هو النظام الرئيسي القادر على اعتراض الصواريخ الباليستية بشكل موثوق، لكن إمدادات صواريخه الاعتراضية تتعرض لضغط شديد.

وأكد مسؤولون أمريكيون ومن حلف الناتو لوكالة أسوشيتد برس أن مخزونات صواريخ باتريوت الأمريكية في أوروبا وصلت إلى ما وصفوه بمستوى "يتجاوز الحرج" وسط متطلبات عالمية متنافسة على هذه الأسلحة.

كييف أوكرانيا روسيا انفجارات في كييف

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