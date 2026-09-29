الشعب الجمهوري يكلف أمل عصفور أمينًا لأمانة الشؤون البرلمانية

أعلن حزب الشعب الجمهوري تكليف النائبة أمل عصفور بمنصب أمين أمانة الشؤون البرلمانية بالحزب، وذلك في إطار استكمال التشكيل التنظيمي للأمانة المركزية وتعزيز منظومة العمل البرلماني والحزبي خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي التكليف في إطار اهتمام الحزب بتطوير آليات العمل البرلماني، وتعزيز التنسيق بين نوابه في مجلسي النواب والشيوخ، بما يسهم في توحيد الجهود والرؤى تجاه مختلف القضايا والملفات المطروحة على أجندة العمل البرلماني.

وقالت النائبة أمل عصفور، أمين أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الشعب الجمهوري، إن تكليفها بهذا الموقع يمثل مسؤولية كبيرة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تطوير الأداء البرلماني لنواب الحزب، وتعزيز التنسيق والتواصل بينهم بما يحقق التكامل في طرح القضايا ومناقشة التشريعات.

تعزيز التنسيق المستمر بشأن الملفات والقضايا ذات الأولوية

وأضافت أن أمانة الشؤون البرلمانية ستعمل على دعم نواب الحزب من خلال تعزيز التنسيق المستمر بشأن الملفات والقضايا ذات الأولوية، ومتابعة الموضوعات المطروحة تحت قبة البرلمان، بما يضمن طرح رؤى ومقترحات تعكس احتياجات المواطنين وتدعم جهود الدولة في مختلف المجالات.

وأكدت عصفور أن العمل البرلماني يقوم على الدراسة الجادة للملفات والتواصل المستمر مع المواطنين والخبراء والمتخصصين، مشيرة إلى أهمية أن يكون النائب حاضرًا بصورة فاعلة في مناقشة التشريعات والقضايا العامة، وأن يسهم بأدواته البرلمانية في التعامل مع التحديات التي تواجه المجتمع.

وشددت على أن أمانة الشؤون البرلمانية ستعمل خلال الفترة المقبلة على دعم التكامل بين العمل التنظيمي والسياسي والبرلماني داخل الحزب، بما يعزز من قدرة نوابه على أداء دورهم التشريعي والرقابي، والتفاعل مع القضايا التي تمس حياة المواطنين.