قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: زعيم كوريا الشمالية لن يجرؤ على شيء طالما أنا موجود
حكم الشراء بنقاط الخصم من متجر معين.. الإفتاء: جائزة بشرطين
جلسة خارج الحسابات.. لماذا يجتمع مجلس النواب غدا قبل انطلاق دور الانعقاد؟
وزير التعليم: قابلت أكتر من 30 ألف مدير مدرسة وقضينا على أزمة الكثافات.. ونسب الحضور تفوق 90%
وزير الخارجية: قضية مياه النيل وجودية لمصر ولن نفرط في أي نقطة مياه
17 جنيها دفعه واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق
الخارجية الأمريكية: نزع سلاح حزب الله شرط أساسي للتقدم في اتفاق لبنان وإسرائيل
القبض على سائق ميكروباص امتنع عن تحميل ركاب بالمنوفية
القبض على نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم علاجهم روحانيا
خالد عبد الغفار: 1000 مشروع صحي تم الانتهاء منه وإضافة 20 ألف سرير جديد
الخارجية الأمريكية: ندين أعمال العنف الإجرامية في الضفة الغربية
طلب البطاقة من شقيقها.. القبض على سيدة تعدت على فرد أمن إداري بأكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشعب الجمهوري يكلف أمل عصفور أمينًا لأمانة الشؤون البرلمانية

أمل عصفور
أمل عصفور
حسن رضوان

أعلن حزب الشعب الجمهوري تكليف  النائبة أمل عصفور بمنصب أمين أمانة الشؤون البرلمانية بالحزب، وذلك في إطار استكمال التشكيل التنظيمي للأمانة المركزية وتعزيز منظومة العمل البرلماني والحزبي خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي التكليف في إطار اهتمام الحزب بتطوير آليات العمل البرلماني، وتعزيز التنسيق بين نوابه في مجلسي النواب والشيوخ، بما يسهم في توحيد الجهود والرؤى تجاه مختلف القضايا والملفات المطروحة على أجندة العمل البرلماني.

وقالت النائبة أمل عصفور، أمين أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الشعب الجمهوري، إن تكليفها بهذا الموقع يمثل مسؤولية كبيرة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تطوير الأداء البرلماني لنواب الحزب، وتعزيز التنسيق والتواصل بينهم بما يحقق التكامل في طرح القضايا ومناقشة التشريعات.

تعزيز التنسيق المستمر بشأن الملفات والقضايا ذات الأولوية

وأضافت أن أمانة الشؤون البرلمانية ستعمل على دعم نواب الحزب من خلال تعزيز التنسيق المستمر بشأن الملفات والقضايا ذات الأولوية، ومتابعة الموضوعات المطروحة تحت قبة البرلمان، بما يضمن طرح رؤى ومقترحات تعكس احتياجات المواطنين وتدعم جهود الدولة في مختلف المجالات.

وأكدت عصفور أن العمل البرلماني يقوم على الدراسة الجادة للملفات والتواصل المستمر مع المواطنين والخبراء والمتخصصين، مشيرة إلى أهمية أن يكون النائب حاضرًا بصورة فاعلة في مناقشة التشريعات والقضايا العامة، وأن يسهم بأدواته البرلمانية في التعامل مع التحديات التي تواجه المجتمع.

وشددت على أن أمانة الشؤون البرلمانية ستعمل خلال الفترة المقبلة على دعم التكامل بين العمل التنظيمي والسياسي والبرلماني داخل الحزب، بما يعزز من قدرة نوابه على أداء دورهم التشريعي والرقابي، والتفاعل مع القضايا التي تمس حياة المواطنين.

أمل عصفور حزب الشعب الجمهوري الأداء البرلماني جلسي النواب والشيوخ الشعب الجمهوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

وزير التربية والتعليم

هل يتم تخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل

أدوية

غش تجاري وسحب منتجات.. هيئة الدواء تشن حرباً علي المستحضرات المغشوشة| أسماء

اجازة 6 اكتوبر2026

بقرار رئيس الوزراء.. إجازة 6 أكتوبر 3 أيام رسميا للموظفين

منتخب مصر

سفيرنا في جنوب السودان: تأخر عودة بعثة المنتخب للقاهرة بسبب إغلاق المطار

الاهلي

إبراهيم فايق: الأهلي مش بيجامل.. والشناوي اتعمله أحلى تكريم في الدنيا

منتخب مصر

تصفيات أمم أفريقيا.. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد فوز الفراعنة على جنوب السودان بخماسية

ترشيحاتنا

ضيق التنفس

علامات غير متوقعة تكشف الإصابة بالأنيميا

حمى الضنك

فرض حالة الطوارئ.. ماهى أعراض حمى الصنك

اللب

بعد ضبط طن لب مغشوش.. تعرف على أشهر أنواع اللب في الأسواق وكيف تختارها

بالصور

Dua.. مرشح كوسوفو للأوسكار ينتظر عرضه في مصر

فيلم Dua
فيلم Dua
فيلم Dua

بأقل من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" في مصر

سيارات
سيارات
سيارات

مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا نخاف من الشخص الذي نشعر معه بالأمان؟

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

المزيد