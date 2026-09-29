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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: زعيم كوريا الشمالية لن يجرؤ على شيء طالما أنا موجود

ترامب وكيم يونج اون
ترامب وكيم يونج اون
القسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سيتصرف بصورة مسؤولة، مشيرًا إلى أنه لن يقدم على خطوات تصعيدية طالما بقي ترامب في منصبه، في تصريحات تعكس استمرار رهانه على العلاقة الشخصية التي يقول إنه بناها مع زعيم كوريا الشمالية.

وتأتي تصريحات ترامب، والتي تناقلتها وسائل الاعلام الأمريكية، منذ قليل، في وقت تشهد فيه شبه الجزيرة الكورية توترًا متجددًا، بالتزامن مع استمرار بيونج يانج في تطوير قدراتها العسكرية والنووية. 

وكانت كوريا الشمالية قد أكدت مؤخرًا، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية غير قابل للتغيير، معتبرة أن قدراتها النووية تمثل وسيلة للدفاع عن سيادتها وأمنها.

وكان ترامب قد أعلن في أغسطس الماضي استعداده للقاء كيم جونج أون مجددًا خلال العام الجاري، مؤكدًا أن علاقته الجيدة بالزعيم الكوري الشمالي تمثل عاملًا مهمًا في التعامل مع بيونج يانج. كما تحدث عن إمكانية عقد لقاء بينهما، في إطار مساعٍ لإعادة الاتصالات المباشرة بين واشنطن وبيونج يانج.

وفي المقابل، تبنت كوريا الشمالية خلال الأسابيع الماضية خطابًا أكثر تشددًا تجاه السياسة الأمريكية، إذ اتهمت واشنطن باتباع سياسة عدائية، وحذرت من اتخاذ إجراءات مضادة، مع تمسكها بموقفها الرافض للتخلي عن قدراتها النووية.

وتزامنت هذه التطورات مع استمرار أنشطة عسكرية في المنطقة، إذ أعلنت القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ أنها تتابع عمليات إطلاق صاروخية كورية شمالية، لكنها قالت إن تلك العمليات لا تشكل في الوقت الراهن تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة أو أراضيها أو حلفائها.

ويأتي ذلك في ظل مساعٍ أمريكية للحفاظ على قنوات التواصل مع بيونج يانج، بينما تظل قضية البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية واحدة من أبرز الملفات الأمنية في شرق آسيا، وسط تباين واضح بين موقف واشنطن الداعي إلى نزع السلاح النووي وموقف بيونج يانج الذي يرفض التراجع عن قدراتها النووية.
 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ترامب

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