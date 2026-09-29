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خالد عبد الغفار: 1000 مشروع صحي تم الانتهاء منه وإضافة 20 ألف سرير جديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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خالد عبد الغفار: 1000 مشروع صحي تم الانتهاء منه وإضافة 20 ألف سرير جديد

الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة
محمود محسن

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن قطاع الصحة شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق الحكومي على القطاع ارتفع بصورة ملحوظة، ما انعكس على تطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال عبد الغفار، خلال كلمته في لقاء الرئيس السيسي مع مجلسي الوزراء والمحافظين والخبراء والمتخصيين،  أن حجم الإنفاق الحكومي على الصحة بلغ نحو 14 مليار جنيه عام 2014، بينما ارتفع إلى نحو 511 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مؤكدًا أن هذا الارتفاع الكبير في حجم الإنفاق أسهم في تغيير شكل ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.

وأشار وزير الصحة إلى أن الدولة انتهت من تنفيذ نحو 1000 مشروع صحي خلال السنوات الماضية، بينما يجري حاليًا تنفيذ أكثر من 300 مشروع صحي جديد، بما يسهم في إضافة نحو 20 ألف سرير إلى الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية.

وأضاف أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بمواجهة الأمراض المزمنة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، بما يسهم في تخفيف الأعباء الصحية والمالية عن المواطنين.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

ولفت عبد الغفار إلى أنه تم إجراء نحو 3 ملايين عملية جراحية ضمن جهود الدولة لتوفير الخدمات العلاجية للمواطنين، بتكلفة تجاوزت 38 مليار جنيه، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الصحة الإنفاق الحكومي الخدمات الصحية

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