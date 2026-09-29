قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احلموا بالاحتراف.. حسام غالي يطالب اللاعبين الشباب بتغيير تفكيرهم
تاريخ مواجهات منتخب مصر وجنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا 2027
استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
هل يجوز الصلاة على النبي في السجود؟.. أمين الفتوى يوضح
هل يرحل عن الأهلي؟.. ياسر إبراهيم على ردار العين الإماراتي
"نصب واحتيال".. إدارة شبرا الخيمة التعليمية تنفي إطلاق حملات لجمع تبرعات للمدارس
كوارث التضخم.. أستراليا ترفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 15 عامًا
اختراق هائل للبنتاجون.. معلومات حساسة تخص أكثر من 3 ملايين شخص
تصعيد جديد للحرب التجارية.. بدء سريان حظر أمريكي على واردات كندية
كندا تمدد قيود السفر المتعلقة بفيروس إيبولا لمدة 60 يوما
تعليمات بمنع الطلاب من حيازة أي آلات حادة في المدارس الثانوية
قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يستقبل نظيره الأوغندي لبحث تعزيز التعاون الصحي بين البلدين

وزير الصحة يستقبل نظيره الأوغندي
وزير الصحة يستقبل نظيره الأوغندي
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان مساء أمس الإثنين، الدكتور تشارلز أيومي وزير الدولة لشؤون الرعاية الصحية الأولية بجمهورية أوغندا والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الصحية.


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الاجتماع تناول تعزيز التعاون في تصنيع واستيراد وتعبئة الأدوية واللقاحات وتوسيع صادرات الصناعات الدوائية المصرية إلى السوق الأوغندية، إلى جانب فرص الاستثمار المشترك في إنتاج اللقاحات والصناعات الدوائية وتبادل الخبرات في التنظيم والرقابة الدوائية.

تدريب الأطباء والتمريض 


كما بحث الجانبان التعاون في تدريب الأطباء والتمريض وتبادل الخبرات في تخصصات الأورام والقلب والرعاية المركزة والغسيل الكلوي والطوارئ، وتعزيز علاج مرضى الأورام الأوغنديين في المستشفيات المصرية وتدريب الكوادر الأوغندية في هذا المجال، فضلاً عن إحياء وتوسيع التعاون للقضاء على فيروس «سي» في أوغندا بالاستفادة من التجربة المصرية.


وحضر الاجتماع من جانب الوزارة الدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية والدكتور محمد جاد مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجية والدكتور حاتم عامر  معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية،  والدكتور محمد العقاد مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

وزير الصحة التعاون الصحي وزير الصحة والسكان التمريض الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

كفاية ضغط على الأطفال.. نواب يدقون ناقوس الخطر بشأن مناهج الابتدائي

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

تراجع أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم

تراجع جماعي يضرب أسعار الذهب في الدول العربية اليوم.. والجنيه الذهب يخسر بقوة

حسام حسن

جلسة خاصة انتهت بالأحضان.. كواليس ما حدث بين حسام حسن وصلاح بعد أنجولا

الخطوبة

حكم استرداد الخاطب تكاليف الخطوبة والشبكة عند فسخها.. الإفتاء تحسم الجدل

كريستيانو رونالدو

جيسوس يفاجئ رونالدو بقرار جديد.. تفاصيل أزمة الاتفاق بين مدرب النصر وقائده

محمد بن زايد و نتنياهو

بن زايد و نتنياهو يبحثان العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل

الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني

هشام يكن: مش خايف من موسيماني وقادر أرد له القاضية

ترشيحاتنا

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا 2027

محمد الشناوي

كواليس جلسة الشناوي وعبدالحفيظ قبل تجديد عقده مع الأهلي

حسام حسن ومحمد الشناوي

كواليس صدام حسام حسن مع أبوريدة بسبب الشناوي

بالصور

قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية

قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية
قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية
قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية

إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية

إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية
إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية
إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية

بتصحى بتعطس كل يوم؟.. 5 أسباب مرتبطة بالجو وغرفة النوم

بتصحى بتعطس كل يوم؟
بتصحى بتعطس كل يوم؟
بتصحى بتعطس كل يوم؟

ألم القدم أثناء الراحة.. علامة تحذيرية لمرض شرياني خطير قد يهدد الأطراف

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد