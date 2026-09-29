وزير الصحة يستقبل نظيره الأوغندي لبحث تعزيز التعاون الصحي بين البلدين

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان مساء أمس الإثنين، الدكتور تشارلز أيومي وزير الدولة لشؤون الرعاية الصحية الأولية بجمهورية أوغندا والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الصحية.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الاجتماع تناول تعزيز التعاون في تصنيع واستيراد وتعبئة الأدوية واللقاحات وتوسيع صادرات الصناعات الدوائية المصرية إلى السوق الأوغندية، إلى جانب فرص الاستثمار المشترك في إنتاج اللقاحات والصناعات الدوائية وتبادل الخبرات في التنظيم والرقابة الدوائية.

تدريب الأطباء والتمريض



كما بحث الجانبان التعاون في تدريب الأطباء والتمريض وتبادل الخبرات في تخصصات الأورام والقلب والرعاية المركزة والغسيل الكلوي والطوارئ، وتعزيز علاج مرضى الأورام الأوغنديين في المستشفيات المصرية وتدريب الكوادر الأوغندية في هذا المجال، فضلاً عن إحياء وتوسيع التعاون للقضاء على فيروس «سي» في أوغندا بالاستفادة من التجربة المصرية.



وحضر الاجتماع من جانب الوزارة الدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية والدكتور محمد جاد مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجية والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور محمد العقاد مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.