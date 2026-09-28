إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديدة.. وزير الصحة يتابع التنفيذ ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 495 سريرًا

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع وفد مجموعة «سان دوناتو» الإيطالية وشركتي GKSD وإيني، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديدة واستكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي للمشروع، والذي يشمل رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى من 424 إلى 495 سريرًا.

مراجعة منظومة تكنولوجيا المعلومات

ووجّه الوزير بضرورة الإسراع في وتيرة التنفيذ، مع إعداد خطة زمنية محددة لإنهاء أعمال الفرش الطبي وغير الطبي، ومراجعة منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان جاهزية المستشفى وتشغيلها وفق أعلى معايير الكفاءة.

وحضر الاجتماع الدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السابق، والدكتور تامر مدكور رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة زينب الصدر مساعد نائب الوزير، إلى جانب ممثلي الهيئة الهندسية.