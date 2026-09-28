أمي أمانة في رقبتكم.. مريضة سودانية توصي الأطباء على والدتها قبل دخولها العمليات في مصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا، ظهرت خلاله مريضة سودانية داخل أحد المستشفيات في مصر، وهي توصي الأطباء على والدتها قبل دخولها غرفة العمليات لإجراء جراحة، وسط حالة من الخوف والقلق التي بدت عليها قبل الخضوع للتخدير.

وأظهرت اللقطات السيدة وهي تطلب من الأطباء الاهتمام بوالدتها، قائلة لهم: «خليكم مع أمي»، في مشهد إنساني عكس حالة التوتر التي انتابتها قبل دخولها إلى غرفة العمليات.

وحاول الأطباء تهدئة المريضة والتخفيف من حدة خوفها، وسط أجواء من الدعابة والضحك، مؤكدين لها: «إحنا عيونا ليكي، متخافيش»، في محاولة لطمأنتها قبل بدء الإجراء الطبي.

وحظي مقطع الفيديو بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع الحالة الإنسانية التي ظهرت عليها المريضة وحرصها على الاطمئنان على والدتها قبل خضوعها للجراحة.

وتفاعل عدد من المتابعين مع الموقف، مشيدين بطريقة تعامل الأطباء معها وحرصهم على طمأنتها والتخفيف من حالة الخوف التي انتابتها قبل دخول غرفة العمليات.