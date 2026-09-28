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التعليم تعلن موعد تسجيل الاستمارات الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

التعليم تعلن موعد تسجيل الاستمارات الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية

التعليم
التعليم
خدمات

​أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء تسجيل الاستمارة الإلكترونية للطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة بالتعليم الأساسي «الصف الثالث الإعدادي» للعام الدراسي 2026/ 2027.

​مواعيد التسجيل الرسمية

و​يبدأ التسجيل كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026.

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​أهداف القرار وتوجيهات المديريات

و​يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على مستقبل أبنائها الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، واستكمال الإجراءات اللازمة لتسجيل الاستمارات الإلكترونية في المواعيد المحددة.

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​وفي هذا السياق، وجهت الوزارة جميع المديريات التعليمية بمتابعة تسجيل الاستمارات لجميع المدارس التابعة لها، مع التأكيد المشدد على الالتزام بالموعد المحدد للتسجيل لضمان انتظام العمل وعدم تخلف أي طالب.

إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لعام 2026

وكيل وزارة التعليم

وكانت ​أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسمياً نتائج تنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) لعام 2026، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

​تفاصيل إعلان النتيجة والضوابط

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موعد الاعتماد: جاء إعلان النتيجة عقب اجتماع اللجنة العليا للتنسيق الذي عقد مساء الخميس الماضي، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة ملفات الطلاب وفقاً للواعد والضوابط المنظمة للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

تكريم رواد التعليم

رابط الموقع الرسمي: يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم مباشرة عبر موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.digital.gov.eg.

​بدء مرحلة تقليل الاغتراب

وزارة التربية والتعليم

و​فتحت وزارة التعليم العالي باب تسجيل رغبات تقليل الاغتراب للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

الموعد النهائي: يستمر فتح باب التجيل حتى السابعة من مساء اليوم السبت الموافق 26 من سبتمبر الجاري.

وزارة التربية والتعليم

رابط الخدمة: يتم إجراء خطوات تقليل الاغتراب إلكترونياً من خلال نفس موقع التنسيق: www.tansik.digital.gov.eg.

وزارة التعليم الاستمارات الإلكترونية الشهادة الإعدادية تسجيل استمارات الإعدادية الصف الثالث الإعدادي

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