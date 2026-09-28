الشناوي في مرمى الاتهامات.. دردشة ودية تفجر أزمته مع حسام حسن وحارس بيراميدز السبب

كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال تقديمها برنامج «الكلاسيكو» على قناة أون، تفاصيل ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وجود أزمة بين محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، والجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن، على خلفية حديثه عن الحارس الذي يمكن أن يشارك بدلًا منه في مباراة أنجولا.

وقالت سهام صالح إن هناك، بحسب ما وصفته، حملة ضد محمد الشناوي خلال الساعات الماضية، تتضمن عدة روايات، من بينها أنه كان يتدخل في اختيار من يحرس مرمى المنتخب أمام أنجولا، أو أنه يدعي الإصابة، بالإضافة إلى ربط الأمر بمواقف سابقة خلال معسكرات المنتخب.

وأوضحت أن محمد الشناوي، بعد ضمان منتخب مصر التأهل إلى دور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية، كان من المفترض أن تكون مباراة أنجولا بمثابة لقاء تحصيل حاصل، وكان من الممكن أن يحصل أحد الحارسين أحمد الشناوي أو مصطفى شوبير على فرصة المشاركة بدلًا منه.

وأضافت أن مجموعة من لاعبي المنتخب كانوا يجلسون في دردشة ودية داخل المعسكر، وخلال الحديث سأل بعض اللاعبين محمد الشناوي عن الحارس الذي يختاره للمشاركة بدلًا منه، حال كان هو المدير الفني للمنتخب.

وأشارت إلى أن الشناوي رد، بحسب روايتها: «أي حد يلعب عادي، مش مهم، أولًا القرار بإيد الجهاز الفني»، قبل أن يوضح أنه يرى أن أحمد الشناوي يمكن أن يحصل على فرصة المشاركة، خاصة بعد تتويجه ببطولة إفريقيا مع بيراميدز، معتبرة أن ذلك يأتي من باب التقدير له ولمسيرته.

وتابعت سهام صالح أن هذا الحديث، وفقًا لروايتها، وصل إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وهو ما تسبب في بداية التوتر بين الطرفين.

وقالت: «يا ترى اللي وصل للكابتن حسام وصل زي ما أنا قلت كده بالضبط؟ الكلام كده نصًا بالضبط بحذافيره؟ ولا هو جُوِّد من عنده وتحصل المشكلة بسبب الكلمتين اللي وصلوا غلط عن طريق حد معين؟».

وأوضحت أن حسام حسن ربما اعتبر حديث الشناوي تدخلًا في قراراته الفنية، لكنها شددت على أن ما حدث، بحسب روايتها، كان مجرد دردشة طبيعية بين لاعبي المنتخب، خاصة أن الشناوي أكد في حديثه أن القرار النهائي بيد الجهاز الفني.

وتساءلت: «هو برده محمد الشناوي في الآخر قال إيه علشان تحصل الأزمة دي؟ فهو في النهاية بيقول لك: القرار النهائي في إيد الجهاز الفني.. ففين المشكلة؟».

سهام صالح ترد على اتهام الشناوي بادعاء الإصابة

وتطرقت سهام صالح كذلك إلى ما تردد بشأن ادعاء محمد الشناوي الإصابة، مؤكدة أن هناك رواية أخرى تشير إلى أنه كان يعاني بالفعل من إصابة.

وقالت إنها علمت بوجود تجمع ضم عددًا من لاعبي الأهلي، بينهم محمد الشناوي ووليد سليمان وعدد من لاعبي الجيل السابق، مشيرة إلى أنها سألت أحد اللاعبين الذين كانوا موجودين عن حالة الشناوي.

وأضافت أن اللاعب أكد لها، بحسب روايتها، أن الشناوي كان مصابًا بالفعل، وأنه كان يعاني من آلام في قدمه وظهر عليه التعب خلال الجلسة.

وشددت سهام صالح على أن الأهلي، من وجهة نظرها، ليس من مصلحته افتعال أزمة بشأن إصابات لاعبيه من أجل منعهم من المشاركة مع المنتخب.

وقالت: «الأهلي يا جماعة، اللي عايزة أقوله بس في القصة دي: مش هيعمل حوار كبير في بيانات الإصابة اللي تخص لعيبته علشان يهرب لعيب، علشان لعيب ما يلعبش من المنتخب».

واختتمت بالتأكيد على مكانة محمد الشناوي داخل الأهلي ومنتخب مصر، قائلة إنه قائد كبير، ليس فقط للنادي الأهلي، وإنما أيضًا للمنتخب الوطني.