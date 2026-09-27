كواليس بيان الأهلي لدعم محمد الشناوي بعد تصريحات حسام حسن ووصفه بـ «المنتهي»

كشف الإعلامي هاني حتحوت كواليس بيان الأهلي للرد على حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بعد وصف محمد الشناوي حارس الأحمر بالمنتهى.

وقال حتحوت خلال تصريحاته: محمود الخطيب طلب أن يستمع بنفسه إلى تصريحات حسام حسن في المؤتمر الصحفي، ثم فتح خطوط اتصال مع أعضاء مجلس الإدارة، ومنع كل عناصر النادي الأهلي، من الحديث حتى انتهاء المباراة،

وأضاف: فضّل محمود الخطيب التزام الصمت وعدم نشر أي شيء إلا فيديو «الاستثنائي» اللي نشره على منصاته المختلفة.

وواصل: تم تجهيز رد قوي يحمي الشناوي ويدعم اللاعب، إلى جانب الرد على ما أُثير بخصوص إمام عاشور.

وأكمل : عقب انتهاء المباراة، أطلق إشارة الموافقة على نشر هذا البيان، بعد التواصل مع ياسين منصور، نائب رئيس مجلس الإدارة، واتفقوا على ابتعاد المنتخب عن المشهد ونهاية المباراة، ثم نشر البيان اللي بيدعم قائد الأهلي محمد الشناوي.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

يواجه منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، نظيره جنوب السودان يوم الثلاثاء 29 سبتمبر الجاري، في مدينة جوبا، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويسعى الفراعنة إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، بعد التعادل السلبي أمام أنجولا في الجولة الأولى من التصفيات.

تعادل سلبي أمام أنجولا

كان منتخب مصر قد استهل مشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027 بالتعادل السلبي أمام أنجولا، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

وحصد كل منتخب نقطة واحدة من المواجهة، لتبقى المنافسة مفتوحة في المجموعة الثانية قبل الجولة الثانية.