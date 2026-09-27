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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي وبرقان اليوم في كأس العالم للأندية لكرة اليد.. والقناة الناقلة

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب 2026»، عندما يلتقي مع نظيره برقان الكويتي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور الرئيسي من البطولة.

وتستضيف العاصمة الإدارية الجديدة منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد مصر 2026، خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري وحتى الأول من أكتوبر المقبل، وسط مشاركة نخبة من أبرز الأندية على مستوى العالم.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة 10 أندية تمثل مختلف قارات العالم، يأتي في مقدمتها النادي الأهلي مستضيف البطولة، إلى جانب برشلونة الإسباني حامل لقب النسخة الماضية، بالإضافة إلى عدد من الفرق القوية التي تسعى للمنافسة على اللقب.

الأهلي يسعى لتعويض خسارته أمام فيزبريم

وكان الأهلي قد استهل مشواره في الدور الرئيسي بمواجهة قوية أمام فيزبريم المجري، وانتهت المباراة بخسارة الفريق الأحمر بنتيجة 31-23، ليبحث الأهلي عن تحقيق الانتصار أمام برقان من أجل تحسين موقفه في المجموعة.

ويتواجد الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية في الدور الرئيسي، والتي تضم إلى جانبه فرق فوكس برلين الألماني، وبرقان الكويتي، وفيزبريم المجري، في مجموعة تشهد منافسة قوية بين الأندية المشاركة.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي في ظهور الفريق بصورة أفضل خلال مواجهة برقان، وتحقيق الفوز بعد البداية الصعبة أمام الفريق المجري.

موعد مباراة الأهلي وبرقان اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبرقان الكويتي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب 2026».

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، في ظل رغبة الأهلي في تحقيق أول انتصاراته بالدور الرئيسي ومواصلة مشواره في البطولة المقامة على الأراضي المصرية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبرقان

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة الأهلي وبرقان الكويتي عبر شاشة قناة أون سبورت، لتكون المباراة متاحة أمام الجماهير المصرية والعربية الراغبة في متابعة مشوار الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد.

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية قبل استكمال مواجهاته في منافسات البطولة.

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