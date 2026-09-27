سموتريتش يدعو لحرب في الضفة.. «يجب أن نفعل هناك ما فعلناه في غزة»

دعا وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى شن حرب واسعة في الضفة الغربية المحتلة، مطالبًا بتفكيك السلطة الفلسطينية وجمع الأسلحة، ومقارنًا ما يريده في الضفة بما جرى في قطاع غزة.

ونقلت عنه تصريحات قال فيها إنه يريد من جيش الاحتلال الإسرائيلي تفكيك البنى التحتية للمقاومة في الضفة، والقضاء على المسلحين ومصادرة الأسلحة والأنفاق.

وأشار سموتريتش إلى إخلاء 3 مخيمات للاجئين، قائلًا إنه يريد استكمال ما اعتبره «تطهيرًا من الإرهاب»، كما تحدث عن التعامل مع المركبات المستخدمة في هجمات الدهس.

وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي في ظل التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بينما سبق لسموتريتش أن دعا إلى تفكيك السلطة الفلسطينية، كما أعلن مواقف مؤيدة لتوسيع الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة.