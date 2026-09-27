كابتنك في النادي والمنتخب.. أمير هشام: مصطفى شوبير حارس كبير.. لكن كنت أتمنى رفضه ارتداء قميص الشناوي

انتقد الإعلامي أمير هشام ارتداء مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، القميص رقم «1» خلال معسكر الفراعنة الحالي، معتبرًا أن رفضه ارتداء الرقم كان سيكون لفتة تقدير لزميله محمد الشناوي، خاصة في ظل التصريحات الأخيرة.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كانت هتبقى لفتة حلوة أوي من مصطفى شوبير لو كان رفض ارتداء تي شيرت رقم 1 في معسكر المنتخب الحالي، كنوع من أنواع التقدير لزميله محمد الشناوي وتحديدًا بعد التصريحات الأخيرة».

وأضاف: «مصطفى حارس كبير وله مستقبل رائع، لكن بكل ود وعشم بعتب عليه في لقطة زي دي.. الشناوي كابتنك في النادي والمنتخب».

تعادل مصر مع أنجولا

وكان منتخب مصر قد تعادل مع نظيره منتخب أنجولا سلبيًا دون أهداف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات، في المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل 29 سبتمبر، بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وجنوب السودان في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات «بي إن سبورت» على الهواء مباشرة، باعتبارها الناقل الحصري لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ترتيب مجموعة مصر

1. مالاوي – 3 نقاط

2. مصر – نقطة واحدة

3. أنجولا – نقطة واحدة

4. جنوب السودان – دون نقاط