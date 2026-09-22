مدرب الوداد السابق: مصطفى شوبير أفضل حارس في مصر.. وأتمنى رؤيته في أوروبا

أشاد رضا لطفي، مدرب حراس الوداد السابق، بالمستوى الذي يقدمه مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، مؤكدًا أنه يرى فيه أفضل حارس في مصر خلال الفترة الحالية.

وقال لطفي، في تصريحات لبرنامج «مودرن سبورتس» تقديم الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «Modern MTI»: «مصطفى شوبير أفضل حارس في مصر، والأفضل بالنسبة له أن يحترف في أوروبا».

كما تحدث لطفي عن تجربته السابقة مع الوداد، مؤكدًا أن الفريق يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، أبرزهم يحيى جبران ويحيى عطية الله وأمين الحسوني.

واختتم: «الوداد سيعود إلى المنافسات الأفريقية قريبًا وسيظهر بشكل أفضل»، مشيرًا إلى أن الفريق قادر على استعادة مكانته على الساحة القارية.

الأهلي يتدرب على فترتين لمدة أسبوع خلال التوقف الدولي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة، مرانه، مساء أمس الاثنين، على ملعب التتش؛ استعدادًا للمرحلة المقبلة، وذلك عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال فترة التوقف الدولي.

وحدد الجهاز الفني، بقيادة الحسين عموتة، البرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة المقبلة، حيث يخوض اللاعبون تدريبات على فترتين صباحية ومسائية، اعتبارًا من اليوم، الثلاثاء، ولمدة أسبوع.

واستقر الجهاز الفني على خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف، حيث يلتقي الأهلي مع الهلال الليبي يوم 30 سبتمبر الجاري، قبل أن يواجه مصر المقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل.

وواصل اللاعبون المصابون تنفيذ برنامجهم التأهيلي على هامش مران الفريق.

ويسعى الجهاز الفني إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من فترة التوقف، من خلال رفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، استعدادًا لتحديات الفترة المقبلة.