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الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
البهى عمرو

عرضت قناة إكسترا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل فاسيليس بالماس وزير الدفاع بجمهورية قبرص، وذلك بحضور الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومن الجانب القبرصي؛ السفيرة إلينا رافتي سفيرة جمهورية قبرص بالقاهرة، واللواء كاريس جيورجيو مدير هيئة الأركان العسكرية لوزير الدفاع.


ورحب الرئيس السيسي بزيارة وزير الدفاع القبرصي، معربًا سيادته عن أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر وقبرص، ومؤكدًا ضرورة تعميق الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصة في المجالات الأمنية والعسكرية، بما يحقق التطلعات المشتركة للشعبين الصديقين، كما طلب الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس.


وتناول الرئيس أهمية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، باعتباره آلية محورية لترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة شرق المتوسط، بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويُسهم في التصدي للتحديات المشتركة.


ونقل وزير الدفاع القبرصي تحيات الرئيس القبرصي "كريستودوليدس" إلى السيد الرئيس، مؤكدًا أهمية التعاون الوثيق القائم مع مصر بالنسبة لقبرص، ومشيدًا بالتطور المتواصل الذي يشهده التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية. 

كما أعرب وزير الدفاع القبرصي عن تقديره للدور الذي تضطلع به مصر من أجل خفض التوتر وإرساء السلم والاستقرار بالمنطقة، مشيرًا إلى حرص بلاده على تعزيز التنسيق القائم بين البلدين من أجل مواجهة التحديات المشتركة، وبالأخص في منطقة بحر المتوسط. وأشاد وزير الدفاع القبرصي في هذا الإطار بالدور المصري المحوري في مواجهة الهجرة غير الشرعية. 
 

قبرص السيسي الرئيس السيسي الرئيس القبرصي وقبرص واليونان

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