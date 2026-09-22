لترسيخ الأمن والاستقرار.. الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع بجمهورية قبرص

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بزيارة فاسيليس بالماس وزير الدفاع بجمهورية قبرص، معربًا عن أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر وقبرص، مؤكدًا ضرورة تعميق الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصة في المجالات الأمنية والعسكرية، بما يحقق التطلعات المشتركة للشعبين الصديقين، كما طلب الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس.





وتناول الرئيس، أهمية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، باعتباره آلية محورية لترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة شرق المتوسط، بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويُسهم في التصدي للتحديات المشتركة.

ونقل وزير الدفاع القبرصي، تحيات الرئيس القبرصي "كريستودوليدس" إلى الرئيس، مؤكدًا أهمية التعاون الوثيق القائم مع مصر بالنسبة لقبرص، ومشيدًا بالتطور المتواصل الذي يشهده التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

كما أعرب وزير الدفاع القبرصي، عن تقديره للدور الذي تضطلع به مصر من أجل خفض التوتر وإرساء السلم والاستقرار بالمنطقة، مشيرًا إلى حرص بلاده على تعزيز التنسيق القائم بين البلدين من أجل مواجهة التحديات المشتركة، وبالأخص في منطقة بحر المتوسط. وأشاد وزير الدفاع القبرصي في هذا الإطار بالدور المصري المحوري في مواجهة الهجرة غير الشرعية.