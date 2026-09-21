اللجنة المصرية لإغاثة غزة: افتتاح 19 مدرسة في قطاع غزة بتوجيهات من الرئيس السيسي

أكد محمد منصور المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة غزة، أن جيل كامل من الفلسطينيين يستعيدون حقهم في الحياة عبر بوابة التعليم .

وقال محمد منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" اللجنة المصرية افتتحت 19 مدرسة في قطاع غزة وأبرزها مدرسة رعاية الايتام ".



واكمل محمد منصور :" 250 طالب فلسطيني توجهوا للمدرسة المصرية في دار الأيتام المصري داخل قطاع غزة ".

ولفت محمد منصور :" اللجنة المصرية لإغاثة غزة قامت برسم البسمة على وجه أطفال غزة بإنطلاق العام الدراسي في قطاع غزة ".



وتاع محمد منصور :" اللجنة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي عكفت على إعادة فتح عدد من المدارس معلنين عودة العام الدراسي في غزة ".