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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسوشيتد برس: بريطانيا توافق على دعم السعودية عسكرياً في مواجهة الحوثيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

أبرزت وكالة «أسوشيتد برس» موافقة بريطانيا على تقديم دعم عسكري محدود للمملكة العربية السعودية، في ظل تصاعد هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على الأراضي السعودية والمصالح المرتبطة بها.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام أن سلاح الجو الملكي البريطاني سيقدم خدمات التزود بالوقود جواً للطائرات السعودية خلال مهام دفاعية، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاق خلال الأيام المقبلة ويستمر لعدة أسابيع، مع إخضاعه للمراجعة المستمرة.

ونقلت الوكالة عن بورنهام قوله، أثناء توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الخطوة تستهدف حماية المصالح البريطانية ومصالح المنطقة، والحفاظ على استمرار مسارات إمدادات النفط في ظل تعرض السعودية لهجمات واحتمال حدوث مزيد من الاضطرابات.

وبحسب «أسوشيتد برس»، يتضمن الدعم البريطاني نشر طائرة واحدة من طراز «فويجر» التابعة لسلاح الجو الملكي لتزويد الطائرات السعودية بالوقود أثناء تنفيذ مهام دفاعية، فيما تأتي الخطوة بالتزامن مع تصاعد المواجهات بين الحوثيين والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.

وأشارت الوكالة إلى أن الحوثيين شنوا خلال الفترة الأخيرة هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على أهداف داخل السعودية، من بينها هجوم استهدف الرياض السبت قبل اعتراضه، كما أعلنوا حصاراً على حركة الملاحة المرتبطة بالسعودية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، واستهدفوا سفناً ومنشآت نفطية داخل المملكة.

وكانت «أسوشيتد برس» قد أفادت الأسبوع الماضي بأن السعودية طلبت من عدد من حلفائها، بينهم فرنسا وبريطانيا وباكستان ومصر، تقديم دعم للدفاع الجوي في المنطقة، للمساعدة في التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة التي يطلقها الحوثيون وجماعات أخرى مدعومة من إيران.

وتأتي الموافقة البريطانية في وقت أكدت فيه لندن إدانتها لهجمات الحوثيين، مشيرة إلى أنها ستعمل مع شركائها لدعم الاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

بريطانيا السعودية دعم عسكري هجمات الحوثيين رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام إيران

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